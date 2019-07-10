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У Меркель случился новый приступ на важной встрече: опубликовано видео

среда, 10 июля 2019, 14:50
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В среду, 10 июля, у канцлера Германии Ангелы Меркель, в семье которой ранее произошла страшная трагедия, случился приступ тремора на важной встрече - это уже третий такой инцидент за последний месяц.

Об этом сообщает Telegram-канал "Карточный домик: Россия".

Так, Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии в Берлине – приступ она перенесла перед камерами журналистов.

В то же время в пресс-службе правительства Германии заявили, что канцлер чувствует себя хорошо, встреча с финским премьер-министром Антти Ринне проходит в плановом режиме.

Стоит добавить, что аналогичные эпизоды случились с Меркель 18 и 27 июня. Первый инцидент произошел в жаркую погоду на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, второй - на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как известно, тремор - это медицинский термин, обозначающий дрожание, которое чаще всего возникает в конечностях. Он может быть как самостоятельным заболеванием, так и симптомом другой болезни. Возникает при утомлении и сильных эмоциях, а также при патологии нервной системы.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский оконфузился во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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