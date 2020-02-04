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В Италии фермер "нарисовал" коронавирус трактором на поле: фото необычной акции

вторник, 04 февраля 2020, 08:15
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Итальянской фермер Дарио Гамбарини с помощью трактора и плуга изобразил на своем поле китайский коронавирус.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ANSA.

На своем поле под Вероной фермер и художник Гамбарини изобразил китайские иероглифы и написал название вируса латинскими буквами с помощью трактора и плуга. Как пояснил сам, таким образом хотел привлечь внимание к борьбе с 2019-nCoV.

Напомним, что в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула неизвестная болезнь, которая укладывала людей на больничные койки. Заболевшие жаловались на головную боль, лихорадку, повышение температуры. Сначала все подозрения упали на рынок морепродуктов в Ухане и в начале января власти КНР срочно его закрыли. Но опасный вирус продолжал распространяться по стране.

Впоследствии ученые и медики выяснили, что речь идет о коронавирусе, который вызывает атипичную пневмонию. Для человека он смертельно опасен. Сейчас известно о тысячах больных не только в КНР, но и на территории Европы и США.

Как информировал "Апостроф" ранее, число жертв смертельного коронавируса в Китае стремительно растет, от атипичной пневмонии умерли 425 человек.

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