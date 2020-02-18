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В Европе неожиданно заморозили строительство завода Tesla: названа причина

вторник, 18 февраля 2020, 01:15
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Высший административный суд Берлина (Германия) наложил временный запрет на вырубку леса на месте строительства первого в Европе завода компании Tesla. Работы приостановили из-за исков нескольких немецких экологических групп.

Об этом сообщает Bloomberg.

Земельный участок для постройки завода компании Tesla выделили в лесу неподалеку Берлина. Его общая площадь составляет около 90 гектаров, весь лес на этой территории должны спилить.

В пятницу, 14 февраля, сразу несколько немецких экологических групп подали иски в суд с требованием приостановить подготовку земельного участка для строительства завода Tesla. На следующий день Высший административный суд Берлина наложил временный запрет на вырубку деревьев, пока иски экоактивистов не будут рассмотрены.

Как стало известно, глава компании Tesla Илон Маск пообещал посадить по 3 дерева за каждое срубленное во время подготовительных работ для строительства первого в Европе производства по выпуску электромобилей.

Как сообщал "Апостроф", ранее компания Tesla показала эскиз новой модели своего автомобиля.

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