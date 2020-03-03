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Одна из стран ЕС тайно готовила спецоперацию на Донбассе: что помешало вмешательству

вторник, 03 марта 2020, 20:29
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Правительство Нидерландов готовило военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших в авиакатастрофе малазийского Boeing 777 рейса MH17, которые находились на оккупированной территории.

Об этом сообщает нидерландский портал Telegraaf.

По информации издания, 20 июля 2014 в армейском штабе Нидерландов проходило планирование тайного военного вмешательства на Донбасс из-за того, что после авиакатастрофы ситуация с репатриацией погибших не прояснялась.

Чтобы прекратить мародерство боевиков, которые собирали ценные вещи погибших пассажиров, а также стирали важные для расследования следы, было решено отправить тысячу военных 11-й аэромобильной бригады в район катастрофы с легким вооружением. Голландские военные должны были самостоятельно занять позиции и удерживать контроль на месте катастрофы площадью 35 квадратных километров, чтобы обеспечить возможность работы следователей.

У этого плана было много изъянов, начиная от нерешенных вопросов с тем, как прибыть на место катастрофы. Кроме того, поскольку территория находилась в руках сепаратистов, голландским солдатам пришлось бы вступить в бой. Такая конфронтация могла привести к эскалации со стороны хорошо вооруженной российской армии.

Для участия в миссии на Донбассе были передислоцированы подразделения, которые находились на учениях в Португалии. Кроме того, Австралия, которая потеряла при крушении 27 своих граждан, также могла бы послать тысячу военных на Донбасс. Окончательный приказ о военной миссии должны были объявить вечером 23 июля.

Однако, за день до намеченной операции поезд с останками жертв авиакатастрофы прибыл из Тореза Донецкой области в Харьков, откуда самолет ВВС Нидерландов эвакуировал их из Украины. На Донбассе остались работать судебно-медицинские эксперты, а Нидерланды направили туда сорок невооруженных полицейских.

Как сообщал "Апостроф", Россия создала в Европе целый ряд организаций, ориентированных на дискредитацию результатов расследования по сбитому на Донбассе Boeing MH17.

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