В Италии назвали главные причины огромной смертности от коронавируса

Высокую смертность в Италии от заболевания, вызванного коронавирусом Covid-19, научный советник министра здравоохранения Италии профессор Вальтер Риккарди связывает с высоким средним возрастом населения в стране.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу TPI.

По его словам, главная причина высокой смертности в Италии – средний возраст населения страны, по которому Италия занимает второе место в мире после Японии. Из 60,34 млн итальянцев 22,8% (13,76 млн) – люди старше 65 лет.

Еще одной причиной огромных цифр в статистике смертности от коронавируса Вальтер Риккарди считает своеобразный подход к фиксации причин смерти.Профессор утверждает, что на самом деле лишь в небольшом количестве случаев вирус был прямой причиной смерти.

"Хотя он, безусловно, вызывал ухудшение состояния", – подчеркнул Риккарди.

По данным Национального института здоровья (ISS), только для 12% умерших коронавирус был прямой причиной смерти, у остальных пациентов было, как минимум, еще одно сопутствующее заболевание.

Как сообщал "Апостроф", субботу, 21 марта, в Ломбардии, регионе Италии, который серьезно пострадал от коронавируса, были введены дополнительные жесткие ограничения карантина.