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Впечатляет: в Испании под коронавирус сделали крупнейшее медучреждение в Европе

понедельник, 23 марта 2020, 09:58
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Фото: El Pais

В столице Испании Мадриде открыли самый большой в Европе временный госпиталь для больных коронавирусом.

Об этом сообщает El Pais.

Его устроили на территории огромного выставочного центра Ifema. Госпиталь рассчитан на 5000 мест. Первые пациенты прибыли в госпиталь в субботу, 21 марта. Директор Антонио Сапатеро сообщил, что в эти выходные туда переедут 300 человек.

Входы в госпиталь охраняет полиция. Предполагается, что сюда будут отправлять пациентов с легкими симптомами.

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В Мадриде по последним данным от коронавируса умерли 804 человека (всего в Испании 1725 человек). В испанской столице и пригороде насчитывается 8921 инфицированных.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Испании коронавирусом заразился легендарный оперный певец Пласидо Доминго.

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