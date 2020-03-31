RU  UA  EN

вторник, 31 марта
  • НБУ:USD 27.35
  • НБУ:EUR 30.00
НБУ:USD  27.35
Меню
Мир

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

31 марта

14:12
В Раду внесли постановление об отмене запуска рынка земли в Украине: первые подробности
14:05
Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с королевскими обязанностями: какой будет их новая жизнь Lime
13:50
Почтальон нашел способ развеселить людей на карантине. Идея сработала, и теперь он - звезда соцсетей Lime
13:38
Жизнь продолжается вопреки вирусам и кризисам: украинская телеведущая стала мамой Lime
12:50
Кондратюк объявил старт проекта "Караоке на дивані" - похоже, яйца и курица тоже будут Lime
12:30
"Схемы" на метро на Виноградарь: суд принял решение по фирме с орбиты Столара
12:13
Организаторы Евровидения анонсировали серию домашних онлайн-концертов Lime
11:40
Моя мини-копия: Анастасия Приходько показала свою 10-летнюю дочь Lime
11:00
Жена Тома Хэнкса рассказала, как победила рак и коронавирус Lime
10:45
Оля Полякова показала роскошный загородный дом, в котором проводит карантин Lime
10:31
Фирма нардепа Негулевского получила от Николаевской ОГА 20 млн грн на дороги
10:27
Прислали на почту: нардеп из "Слуги народа" сделал неожиданное заявление о компромате на Ермака
Все новости

Коронавирус в Испании побил страшный "рекорд" по жертвам: озвучена цифра

вторник, 31 марта 2020, 14:42
переглянути новину українською
Фото: УНН

За сутки 30 марта в Испании было зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса с начала пандемии - 849 человек.

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения страны.

Так, ведомство уточнило, что всего количество смертей среди заболевших коронавирусом в Испании достигло 8189 человек.

Также за сутки был зафиксирован рекордный прирост заражений – на 11% от общего числа, то есть 9222 новых выявленных больных. Всего в стране зафиксировано 94417 заболевших COVID-19 человек. При этом пять дней до этого количество выявленных больных снижалось, то есть динамика пандемии шла на спад.

Всего в Испании в реанимациях больниц в тяжелом состоянии находятся 5600 пациентов с коронавирусом.

Выздоровели от коронавируса на территории этой европейской страны 19 тысяч человек.

Ранее Испания превзошла Китай по количеству зараженных коронавирусом – таких в стране оказалось 85 195 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Испании, по официальным данным, в течение нескольких дней шло на спад количество смертей от осложнений коронавируса. Так, количество смертей сокращалось на 500-1000 человек в сутки.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Конец или пауза: что будет с Евросоюзом после коронавируса

Нагнуть Европу: почему никто не остановил Россию в ПАСЕ

Удивительная история спасения евреев в Швейцарии во время Второй мировой войны

В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: