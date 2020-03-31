Коронавирус в Испании побил страшный "рекорд" по жертвам: озвучена цифра

За сутки 30 марта в Испании было зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса с начала пандемии - 849 человек.

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения страны.

Так, ведомство уточнило, что всего количество смертей среди заболевших коронавирусом в Испании достигло 8189 человек.

Также за сутки был зафиксирован рекордный прирост заражений – на 11% от общего числа, то есть 9222 новых выявленных больных. Всего в стране зафиксировано 94417 заболевших COVID-19 человек. При этом пять дней до этого количество выявленных больных снижалось, то есть динамика пандемии шла на спад.

Всего в Испании в реанимациях больниц в тяжелом состоянии находятся 5600 пациентов с коронавирусом.

Выздоровели от коронавируса на территории этой европейской страны 19 тысяч человек.

Ранее Испания превзошла Китай по количеству зараженных коронавирусом – таких в стране оказалось 85 195 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Испании, по официальным данным, в течение нескольких дней шло на спад количество смертей от осложнений коронавируса. Так, количество смертей сокращалось на 500-1000 человек в сутки.