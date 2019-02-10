Россию захлестнул "марш материнского гнева": много задержанных, фото

В крупнейших городах России проходят акции протеста "Марш материнского гнева" в поддержку активистки Анастасии Шевченко, фигурантки уголовного дела о работе "нежелательных" организаций.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, в Москве в шествии принимают участие сотни людей. Они собрались у Новопушкинского сквера и направились к площади Пречистенские Ворота. На акции был задержан как минимум один человек.

В Санкт-Петербурге на марш собрались около 150 человек. Там, по информации организации "Открытая Россия", задержано семь человек.

Анастасия Шевченко — первая в России обвиняемая по уголовному делу о работе "нежелательных" организаций. Шевченко находится под домашним арестом, ее 17-летняя дочь в конце января умерла в больнице.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в январе 2019 года в России зафиксировали рекордное падение рейтинга доверия к Путину.