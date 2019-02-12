Дави его! В сети вспомнили истерику Москвы из-за кораблей США в Черном море, видео

В сети напомнили историю времен СССР, когда в Черное море зашли военные корабли США и как отреагировала на это советская власть.

Об этом сообщают на странице MIL.IN.UA в Facebook.

В интернете рассказали о военно-морском инциденте между СССР и США, который произошел в 1988 году в Черном море неподалеку от Крыма. Тогда в акваторию Черного моря зашли ракетный крейсер USS Yorktown (CG-48) и эсминец USS Caron (DD-970) ВМФ США из состава 6-го флота США. Они сразу были взяты под наблюдение кораблями Черноморского флота СССР. Командование отдало приказ атаковать их в случае нарушения государственной границы.

В сети подчеркнули, что в соответствии с международным морским правом разрешается кратковременное мероприятие в территориальных водах страны, если через них проходит кратчайший путь по маршруту следования. Однако по советским законам право на мирный переход иностранными военными кораблями в этом районе было запрещено. Об этом сообщили советские корабли американским, но те ответили, что ничего не нарушают. Американские военные корабли продолжали двигаться по указанному маршруту, а советские корабли взяли курс за ними на сближение.

"Своими действиями они пытались вытолкнуть американские военные корабли за пределы территориальных вод СССР, однако в несколько раз меньше водоизмещение советских кораблей не давала никакой эффективности этим действиям. Впоследствии американские корабли пройдя по своему маршруту покинули территориальные воды СССР", - говорится в сообщении.

Эта история напомнила пользователям захват украинских кораблей в Керченском проливе. Тогда Россия заблокировала их в проливе. Россияне применили оружие и взяли в плен украинских моряков.

Как сообщал "Апостроф", десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы США осуществил переход через Дарданеллы в Черное море.