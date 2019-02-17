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Что у него с лицом: сети поразило новое видео с гимнастикой Путина

воскресенье, 17 февраля 2019, 23:06

В сети вызвало удивление видео с президентом России Владимиром Путиным, на котором он в костюме для занятия дзюдо делает гимнастику.

Соответствующее видео было опубликовано на Twitter странице "Коронованный Вован".

"Гимнастика для атлетов, беременных тоталитаризмом", – подписал видео автор поста.

Особое внимание пользователей привлекло лицо Путина и его топорщащийся живот. Большинство комментаторов высказало подозрение о том, что глава Кремля переборщил с ботоксом.

"У него реально ботоксное лицо", "Совсем заплывший стал старикан", "Он что-то совсем глаза спрятал", "Он уже даже не как человек, а как рептилия выглядит", – написали в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин во время тренировки по дзюдо в Сочи повредил себе палец.

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