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Пропагандисты Кремля оконфузились с немецким фейком о "ренессансе" в Крыму

воскресенье, 17 марта 2019, 01:28

Российские пропагандисты из "РИА Новости" опубликовали фейковый материал под заголовком "Немецкие СМИ сообщили о “ренессансе” российского Крыма".

Об этом пишет The Insider.

Как выяснилось, из немецких СМИ в материале было упомянуто всего одно. И это оказался сайт с ворованными заголовками без статей.

В статье сказано, что журналист немецкого издания Der Globus Deutschland Генри Сент-Джордж рассказал о “ренессансе” Крыма после воссоединения с Россией.

По мнению автора, отделение полуострова от Украины произошло из-за откровенно антироссийской риторики новых киевских властей. Он подчеркивает, что несмотря на международное давление и антироссийские санкции, по мнению большинства крымчан, они "сделали правильный выбор на референдуме в 2014 году".

Сент-Джордж считает, что Крымская весна привела к "ренессансу" полуострова. Он задался вопросом, как тема принадлежности Крыма соотносится с западными ценностями - демократией, правами человека, свободой.

"Если мы считаем, что наши ценности ведут нас к достойному уровню жизни для всех, то Крым, вероятно, можно назвать примером движения в правильном направлении", - заключил он.

Перевод этой статьи также опубликовал сайт "ИноСМИ", который принадлежит МИА "Россия сегодня".

Журналисты установили, что сайт Der Globus Deutschland появился два месяца назад, в базе данных SimilarWeb его еще нет.

"Внешне Der Globus Deutschland выглядит как обычный сайт политических новостей с десятками обновлений в день (правда все - с анонимным автором). Странности начинаются при открытии этих материалов: каждый состоит всего лишь из нескольких строчек, причем по стилю они напоминают подзаголовки статей, но самих статей после них нет", - сказано в материале.

При этом ни адреса редакции, ни имени редактора, никаких других выходных данных на сайте издания не указано.

"При ближайшем рассмотрении оказывается, что материал Der Globus Deutschland представляет собой скопированные заголовок и подзаголовок статьи Кевина Хагена из Spiegel - без текста самой статьи, без ссылок на источник и без упоминания имени автора.

"И точно таким же способом создано большинство материалов сайта", - пишут журналисты.

Статья о Крыме, в свою очередь, была подписана не анонимным редактором, а неким Генри Сент-Джорджем; других следов этого автора на сайте не обнаружено. Она была переведена с английского, с ошибками. В оригинале статья опубликована в малоизвестном (около 70 тыс. посетителей в месяц, преимущественно из Филиппин, России и Украины) интернет-издании EU Reporter, где есть еще несколько материалов этого автора, многие из которых посвящены Украине и отличаются промосковской направленностью.

"Больше о Сент-Джордже ничего не известно и сам факт его существования вызывает сомнения", - добавили авторы расследования.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Кремль ТВ выдали новый фейк о "зверствах" ВСУ на Донбассе.

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