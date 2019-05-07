Пропагандисты Путина нашли украинский след в скандале вокруг авиакатастрофы в Москве

Пропагандистские издания в России назвали видеозапись со смехом и шутками диспетчеров в аэропорту Шереметьево в Москве в момент посадки горящего борта Sukhoi Superjet 100 информационной атакой, которую поддержали украинские издания.

Об этом сообщило одно из ведущих пропагандистских изданий России Russia Today в Telegram.

Издание сослалось на результаты исследования аналитиков компании "Крибрум" – российской системы мониторинга социальных сетей, которая согласно описанию "автоматически определяет эмоциональную окраску высказываний" в сети интернет.

"Видео со "смеющимися диспетчерами" в Шереметьеве планомерно и искусственно вбрасывали сетки Навального и украинские тролли", - отмечают в RT.

При этом российские пропагандисты поставили под сомнение, что смеялись в кадре именно диспетчеры и указали на путаницу с первоисточником видео.

В RT предположили, что видео со смехом диспетчеров во время катастрофы в Шереметьево является целенаправленной атакой, финансируемой из-за границы.

Как сообщал "Апостроф", ранее пропагандисты Кремля попытались переложить вину с истинных виновников трагедии на пассажиров, которые находились в самолете SSJ 100 во время катастрофы в Шереметьево.