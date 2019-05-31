Похож на террориста: сети впечатлило фото сына путинского олигарха

В сети появилось фото российского олигарха, одного из самых важных партнеров президента РФ Владимира Путина и владельца клуба "Челси" Романа Абрамовича с его сыном Аркадием, который обладает весьма характерной для выходцев с Ближнего Востока внешностью.

Снимок опубликовало издание ForbesRussiaв Twitter-аккаунте.

Отмечается, что в тот вечер у Абрамовича и его сына был повод порадоваться – их клуб завоевал престижный кубок Лиги Европы, крупно победив своего соперника "Арсенал".

"Челси обыграл Арсенал со счетом 4-1 и стал победителем Лиги Европы второй раз с 2013 года. А вот так с трибун за игрой наблюдали Роман Абрамович с сыном Аркадием", - пишет издание.

В комментариях к посту пользователи Twitterпринялись подшучивать над восточной внешностью и родом занятий сына российского олигарха.

Как сообщал "Апостроф", в середине мая Sunday Times из Великобритании составило рейтинг самых богатых людей, в который попали три олигарха из России, один из них – Роман Абрамович.