RU  UA  EN

пятница, 31 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

31 мая

03:34
25-летний боевик ЛНР пополнил "200 бригаду": опубликованы фото
02:31
Похож на террориста: сети впечатлило фото сына путинского олигарха
01:29
Набирает скорость до 340 км/ч: появились фото гибридного Ferrari с четырьмя двигателями
00:52
Топ-чиновника с подельником поймали в Киеве на крупной взятке: опубликовано фото
00:26
В Ивано-Франковске отличились жутким креативом в детсаду: фото

30 мая

23:56
Зеленский слуга людей мужская футболка 3D: в Китае наметился украинский бум
23:28
Под Киевом отец-педофил годами насиловал дочерей после смерти жены
23:23
Украина выиграла группу на чемпионате мира по футболу: видеобзор
23:02
"Шахтер" с разгромом завершил триумфальный сезон
22:57
Украинский топ-чиновник устроил панику в Раде из-за часов: видео
22:27
Телефонный разговор с Путиным: у Зеленского сделали заявление
21:56
В Киеве два страшных пожара охватили квартиры в высотках: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Похож на террориста: сети впечатлило фото сына путинского олигарха

пятница, 31 мая 2019, 02:31
переглянути новину українською

В сети появилось фото российского олигарха, одного из самых важных партнеров президента РФ Владимира Путина и владельца клуба "Челси" Романа Абрамовича с его сыном Аркадием, который обладает весьма характерной для выходцев с Ближнего Востока внешностью.

Снимок опубликовало издание ForbesRussiaв Twitter-аккаунте.

Отмечается, что в тот вечер у Абрамовича и его сына был повод порадоваться – их клуб завоевал престижный кубок Лиги Европы, крупно победив своего соперника "Арсенал".

"Челси обыграл Арсенал со счетом 4-1 и стал победителем Лиги Европы второй раз с 2013 года. А вот так с трибун за игрой наблюдали Роман Абрамович с сыном Аркадием", - пишет издание.

В комментариях к посту пользователи Twitterпринялись подшучивать над восточной внешностью и родом занятий сына российского олигарха.

Как сообщал "Апостроф", в середине мая Sunday Times из Великобритании составило рейтинг самых богатых людей, в который попали три олигарха из России, один из них – Роман Абрамович.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Песни Цоя уже не помогут: как россиянам свергнуть Путина

Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет

Бессмысленный и беспощадный: чем грозит мусорный бунт Путину

Какой президент Украины выгоден Путину и почему: в России дали ответы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: