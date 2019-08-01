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Задержан подозреваемый в убийстве российской активистки, поддерживавшей Украину: фото

четверг, 01 августа 2019, 15:26
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В российском Санкт-Петербурге задержали 29-летнего ЛГБТ-активиста Алексея Волнянко, его подозревают в убийстве Елены Григорьевой - постоянной участницы протестных акций против притеснения сексуальных меньшинств, замеченной на митингах в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщил Telegram-канал российского издания Baza.

По данным следователей, Волнянко и Григорьева проводили вместе время, однако во время разговора между ними возник конфликт, вследствие которого Алексей начал бить Елену. На этом он не успокоился и ударил ее несколько раз ножом. Также было опубликовано фото предполагаемого убийцы.

Отмечается, что ранее задержанный по этому же делу уроженец Киргизии был выпущен из-под стражи, правоохранители признали, что к убийству он отношения не имеет.

Журналисты издания отметили, что после задержания Волнянко дело об убийстве Григорьевой можно считать "по всей видимости, раскрытым".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как продвигаются расследования самых резонансных дел о нападениях на активистов в Украине.

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