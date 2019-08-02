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Чемодан с мертвой российской блогершей: появились фото, видео и заявление убийцы

пятница, 02 августа 2019, 02:37
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В России задержали подозреваемого в убийстве известной блогерши Kati K. (Екатерина Карагланова) – 33-летнего коммерсанта Максима Гареева, он дал признательные показания, что нанес ей несколько ударов ножом и положил ее тело в чемодан.

Об этом пишет КП.

Гареев заявил следователям, что девушка серьезно его оскорбила из-за внешности и финансового положения. Это послужило причиной его срыва, вследствие которого он схватился за нож и убил свою любовницу.

"Сказала, что я некрасивый, что мне даже пластика не поможет… Заявила, что не хочет на меня тратить свой кофе, продолжала надо мной издеваться. Сказала, что я смогу накопить деньги на нашу следующую встречу только через год, что я нищеброд", - заявил подозреваемый.

В то же время отец убийцы сообщил журналистам, что его сын психически нездоров и давно страдает от приступов агрессии. Ненормальную реакцию, в частности, у него вызывали комментарии по поводу его внешнего вида. Также он отметил, что сын имеет крупные долги, поскольку большие суммы тратил на пластические операции и услуги проституток.

Известно, что перед преступлением Гареев работал специалистом по ITв крупной компании и получал больше 2 тысяч долларов в месяц.

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев назад в Днепре в чемодане нашли тело убитой 19-летней девушки. Стало известно, что она проживала в общежитии с 17 лет, поскольку ее родителей лишили родительских прав по причине изнасилования дочери. Журналисты обнаружили ее анкету на сайте эскорт-услуг.

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