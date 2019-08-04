​Появилось видео, как шаманы с бубнами вызывают дожди в России

На Острове Ольхон, расположенном на озере Байкал в России, шаманы с бубнами призывают дожди на горящую Сибирь.

Соответствующее видео публикует Mash в Telegram-канале.

"Эти во всех смыслах волшебные мужчины и женщины проводят обряд на острове Ольхон, чтобы призвать дожди на горящую Сибирь. Что? Да", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что у сибирских шаманов есть что-то вроде профсоюза: организация "Тэнгэри".

"Она (организация, - ред.) и свезла их из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, чтобы помолиться за дожди, а также за гармонию, доброе отношение ко всему живому и мир во всём мире", - пишет Mash.

Как сообщал "Апостроф", в Сибири (Россия) из-за горящих лесов дикие животные спасаются бегством.

Видео животных, которые бегут из леса от пожара, очевидцы сняли на видео в Усть-Кутском районе. Выжившие звери пытаются найти безопасное место и еду.

Ранее сообщалось, что гигантские лесные пожары в Сибири и других северных территориях могут спровоцировать глобальные изменения климата.