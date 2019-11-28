Нашли с кляпом во рту: в России произошло резонансное убийство мальчика из Беларуси, фото

В городе Екатеринбурге (Российская Федерация) отец-сектант вставил кляп девятилетнему сыну в рот и бил розгами, пока тот не умер.

Об этом сообщают российские СМИ.

По официально не подтвержденной информации, тело ребенка нашли закопанным в лесопарке у озера - рядом с многоэтажным домом в Юго-Западном районе Екатеринбурга, где жила его семья, переехавшая из Белоруссии.

Судмедэкспертиза установила, что мальчик умер от удушья, на его теле следы от побоев. С момента смерти ребенка прошло уже несколько дней.

Полиция разыскивает родителей убитого мальчика. Его мать была выдворена из страны в Белоруссию за нарушение миграционного законодательства, ранее она находилась на лечении в психиатрической больнице.

Отец, который, по обнародованным данным, принадлежит к религиозной секте, находится в розыске. Одной из основных версий преступления называют "убийство на религиозной почве". Предполагается, что ребенка били плетками, чтобы "изгнать из него бесов", а затем засунули в рот кляп.

Известно, что семья, в которой произошло убийство, приехала в Екатеринбург в начале октября и жила в различных съемных квартирах. На учете как неблагополучная не состояла.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Симферополе отчим пропавшей девочки признался в ее убийстве. Также мужчина показал, где спрятал тело падчерицы.