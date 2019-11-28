RU  UA  EN

четверг, 28 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

28 ноября

19:00
Черная пятница 2019: какие авиалинии порадуют скидками на билеты
18:53
ГБР озвучило результаты обысков у Зверобой: опубликовано видео
18:41
Все будет хорошо: Кулеба показал новое фото из больницы
18:30
Звезда сериала "Корона" дала Меган Маркл совет, как справиться с травлей желтой прессы
18:22
Брутальные мачо: известный карикатурист ярким рисунком высмеял Путина и Трампа
18:10
Влад Яма снялся в чувственной фотосессии с красавицей-женой
18:01
Черный четверг: в Киеве снова произошел блэкаут
17:59
Последняя Надежда: сети повеселило забавное фото Савченко с Кравчуком
17:54
Жену Алека Болдуина затравили в сети после потери ребенка: она дала критикам отпор
17:49
В Одессе при пожаре погибли бабушка с внучкой, которая играла со спичками: фото
17:47
Места для богатых: появилась фотожаба на планы "Укрзализныци" повысить тарифы
17:41
Требовали несуществующие долги: крымские правоохранители задержали банду под Херсоном
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нашли с кляпом во рту: в России произошло резонансное убийство мальчика из Беларуси, фото

четверг, 28 ноября 2019, 17:39
переглянути новину українською

В городе Екатеринбурге (Российская Федерация) отец-сектант вставил кляп девятилетнему сыну в рот и бил розгами, пока тот не умер.

Об этом сообщают российские СМИ.

По официально не подтвержденной информации, тело ребенка нашли закопанным в лесопарке у озера - рядом с многоэтажным домом в Юго-Западном районе Екатеринбурга, где жила его семья, переехавшая из Белоруссии.

Судмедэкспертиза установила, что мальчик умер от удушья, на его теле следы от побоев. С момента смерти ребенка прошло уже несколько дней.

Полиция разыскивает родителей убитого мальчика. Его мать была выдворена из страны в Белоруссию за нарушение миграционного законодательства, ранее она находилась на лечении в психиатрической больнице.

Отец, который, по обнародованным данным, принадлежит к религиозной секте, находится в розыске. Одной из основных версий преступления называют "убийство на религиозной почве". Предполагается, что ребенка били плетками, чтобы "изгнать из него бесов", а затем засунули в рот кляп.

Известно, что семья, в которой произошло убийство, приехала в Екатеринбург в начале октября и жила в различных съемных квартирах. На учете как неблагополучная не состояла.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Симферополе отчим пропавшей девочки признался в ее убийстве. Также мужчина показал, где спрятал тело падчерицы.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Карт-бланш на войну: Путин демонстрирует, что его не остановить

Свержение Лукашенко: абсурд в Беларуси совершенно непобедим

Лукашенко перехитрил Путина: зачем "Бацьке" досрочные выборы

Валить путинский режим: почему россияне скоро начнут стрелять в полицейских

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: