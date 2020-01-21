В России назначили новое правительство и министров: список с фамилиями

После громкой отставки российского правительства, которое возглавлял Дмитрий Медведев, во вторник, 21 января, новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил новых членов Кабмина, среди которых - министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Медузу.

Первым вице-премьером в новом российском правительстве стал помощник президента Андрей Белоусов.

Количество вице-премьеров сократилось до девяти. Трое чиновников сохранили свои посты, еще шестеро — новые. Должности вице-премьеров занимают Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.

В новом Кабмине упразднено министерство по делам Северного Кавказа. В 9 из 21 ведомств поменялись руководители. В частности, посты потеряли Владимир Мединский, Ольга Васильева, Вероника Скворцова.

На своих должностях остались ключевые фигуры российской политики — глава МИД Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу.

Как сообщал "Апостроф",президент России Владимир Путин заявил, что планирует ввести должность заместителя секретаря Совета безопасности и предложит эту должность бывшему премьер-министру Дмитрию Медведеву