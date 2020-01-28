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Журналисты показали засекреченные особняки нового премьера России: фото и видео

вторник, 28 января 2020, 23:49
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В России засекретили все сведения про имущество нового премьер министра Михаила Мишустина и его семьи. Однако журналисты с 2015 года собирали информацию о нем.

Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Семья Мишустина владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье примерно на три миллиарда рублей (почти $48 млн). В декларации российского премьера все это записано на его родственников.

Шесть домов на Рублевке

По данным ФБК земля и дома записаны на двоих старших сыновей Мишустина, его отца и его сестру. Поместье стоит 1,5 миллиарда рублей (примерно $24 млн) и состоит из трех соседних участков, купленных в разные годы.

Дом в элитном поселке в Подмосковье

Сестре премьера Наталье Стениной с 2014 года принадлежит участок площадью 0,25 гектара и дом площадью 925 метров в элитном поселке Agalarov Estate в деревне Захарово Истринского района. Журналисты оценила их стоимость в 400 миллионов рублей (более $6 млн). В Росреестре недвижимость записана на "Российскую Федерацию".

Квартира в Москве

Сестре премьера также принадлежит квартира в элитном жилом комплексе Knightsbridge Park в Хамовниках площадью 170 квадратных метров и стоимостью 200 миллионов рублей (более $3 млн).

Здание ресторана на Тверском бульваре в Москве

Речь идет про ресторан "Недальний Восток" (закрылся в начале 2019 года). Сестре Мишустина принадлежит 25% компании, которая владеет рестораном. Стоимость этого строения и земли под ним — около 2 миллиарда рублей, а значит, часть Стениной стоит около 250 миллионов.

Квартира на Трехгорном Валу

Журналисты оценили ее стоимость в 40 миллионов рублей (около $640 000). Мишустин получил жилье в 2004 году от Управления делами президента как заместитель министра по налогам и сборам — в качестве компенсации за низкую зарплату. Мишустин разделил квартиру между двумя своими старшими сыновьями Алексеем и Александром.

Две квартиры в Хамовниках

До этого не упоминались в прессе. Расположены в жилом комплексе "Спорт Хаус" на 3-й Фрунзенской улице недалеко от Москвы-реки. Площадь каждой квартиры — 180 квадратных метров, стоимость каждой, по утверждению ФБК, — 180 миллионов рублей (почти $3 млн).

В 2018-м квартиры купил ресторатор Аркадий Новиков, который не позже, чем через год продал их старшим сыновьям Мишустина. Они получили квартиры в возрасте старше 18 лет, поэтому Мишустин мог не указывать их в своей декларации.

"Мишустин как никто другой знает, что с точки зрения любого налоговика это называется "криминальная притворная сделка". классика коррупции", — заявил Навальный в расследовании.

Ранее стало известно, что Мишустин попал в базу сайта "Миротворец" из-за Крыма.

Как сообщал "Апостроф", Мишустин оказался автором музыки нескольких песен российского исполнителя Григория Лепса.

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