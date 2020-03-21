Виноват коронавирус: Путин обратился к Лукашенко с неожиданной просьбой

Россия обратилась к Беларуси с просьбой о поставках продуктов, поскольку в условиях пандемии коронавируса не может прокормить свое население.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на БелТА.

"У нас достаточно продуктов. Когда россияне закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая", – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, уточнив, что в беларусских магазинах достаточно продуктов.

Как сообщалось, ранее Россия устроила провокацию из-за коронавируса на границе с Украиной.

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