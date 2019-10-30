Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предложил оптимизировать налоговую систему Украины, в частности, снизить налог на доходы граждан и отменить единый соцвзнос (ЕСВ). При этом он отметил, что это - не готовая концепция налоговой реформы, а приглашение к общественному обсуждению озвученных им тезисов. "Апостроф" решил поучаствовать в инициированной министром дискуссии.

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предлагает максимально снизить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а также отменить единый социальный взнос (ЕСВ), который уплачивается в Пенсионный фонд работодателями на каждого работника.

На своей странице в Facebook он написал, что такие меры должны привести к стимулированию создания рабочих мест и повышению зарплат.

При этом Милованов подчеркнул, что для реализации этих инициатив нужны компенсаторы, поскольку у государства "есть большие расходы – на оборону, полицию, помощь бедным, развитие инфраструктуры, другие капитальные инвестиции, медицину, образование и науку", которые финансируются, в частности, за счет налоговых поступлений. По словам министра, такими компенсаторами могли бы стать повышенные налоги на недвижимость, землю и другие активы. Он также предлагает не отменять налог на добавленную стоимость (НДС), а, наоборот, улучшить собираемость этого налога, как, впрочем, и всех остальных.

Вместе с тем Тимофей Милованов признает, что на практике менять систему налогов очень сложно. "Любое радикальное изменение налогов может разбалансировать поступления и оставить определенные важные части общества без финансирования", - подчеркнул он. В связи с этим, по словам министра, его пост в Facebook является "не предложением налоговых изменений, а приглашением к дискуссии о том, какая налоговая система нам нужна".

Все начиналось с ЕСВ

Идея налоговой реформы уже озвучивалась нынешней властью (как, впрочем, и предыдущей). Так, планами провести "глубокую реформу налоговой системы" в конце августа поделился тогда только назначенный премьер-министр Алексей Гончарук. По словам новоиспеченного главы правительства, нынешняя налоговая система Украины спроектирована так, что добросовестный налогоплательщик проигрывает: если ты честно платишь налоги, на целом наборе рынков ты просто вынужден оптимизировать. По замыслу Кабмина, налоговая реформа должна начаться весной 2020 года и окончательно вступить в силу с 1 января 2021-го.

Но пока единой модели реформирования системы налогообложения нет, что признают в самом правительстве, поэтому, для начала, рассмотрим предложения Тимофея Милованова.

Наиболее радикальным из них выглядит полная отмена ЕСВ. Единый соцвзнос платится работодателями за каждого работника в размере 22% от суммы его зарплаты. При этом самозанятые граждане, в связи с отсутствием работодателя, оплачивают ЕСВ самостоятельно. Так, физические лица-предприниматели (ФЛП, также известные как ФОП – от украинского "фізичні особи-підприємці") платят соцвзнос в размере 22% от уровня минимальной зарплаты (в 2019 году она составляет 4173 гривны, соответственно, сумма взноса - 918,06 гривны). ЕСВ уплачивается в Пенсионный фонд, который остается хронически убыточным, а потому дотируется из госбюджета.

С целью снижения нагрузки на бизнес и, как надеялись в правительстве, для вывода зарплат из "тени", в 2016 году ставка ЕСВ была снижена до указанных 22% - до этого она составляла от 36,7% до 49,7%. Однако реформа провалилась – массовой легализации зарплат не произошло, а работодатели как и раньше выплачивают заработанное в "конвертах" или по "серым" схемам, а также оформляют работников как ФОПов для того, чтобы не платить за них ЕСВ (а сами работники как ФОПы платят НДФЛ по ставке 5%, а не 18%). Это привело к тому, что дефицит Пенсионного фонда лишь увеличился, и на сегодня какие-то реальные способы его сокращения не просматриваются.

Дефицит Пенсионного фонда лишь увеличился Фото: pixabay.com

"ЕСВ существенно наполняет Пенсионный фонд, но основная цель ЕСВ - даже не Пенсионный фонд, а социальное страхование. Таким образом, если мы его уберем, чем будем наполнять текущую норму?" - риторически спрашивает в разговоре с "Апострофом" аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса, в свою очередь, считает, что идея отмены ЕСВ небезнадежна, но она вряд ли возможна прямо сейчас.

Отменить, чтобы вернуть

ЕСВ "тесно" связан налогом на доходы физлиц, который министр экономики предлагает существенно снизить, но не уточняет - на сколько, поэтому у нас есть некоторое поле для маневра.

Сергей Фурса считает, что НДФЛ значительно уменьшить нереально. "Если сделать его на уровне 5%, никакая экономика не выдержит", - отметил он. По его словам, даже 10% - это слишком мало. "Можно сделать 15%, но тогда нужно сохранять ЕСВ", - подчеркнул эксперт.

По словам Максима Пархоменко, снижение НДФЛ будет способствовать увеличению бюджетного дефицита. "Такие операции остаются под большим вопросом, поскольку в рамках меморандума с МВФ наш бюджет должен сводится с крайне небольшим минусом (в госбюджете на 2019 год дефицит госбюджета заложен на уровне 2,3% ВВП, в проект бюджета-2020 - 2,09%, - "Апостроф"). Его расширение будет недопустимым, что и делает эту задачу невыполнимой", - сказал эксперт.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера, советник президента Украины Олег Устенко, в свою очередь, отметил в комментарии изданию, что можно говорить о снижении ставки НДФЛ до 10%: "Это – то, что уже обсуждалось. Но есть вопрос в компенсаторах".

И здесь есть один интересный нюанс: в Украине реализуется пенсионная реформа, которая была принята в октябре 2017 года. Очередным этапом реформы должно стать формирование второго уровня пенсионной системы – накопительного. Сейчас в стране существует, по сути, лишь солидарная пенсионная система (в Украине есть негосударственные пенсионные фонды, однако они не пользуются популярностью), то есть работающие граждане через перечисляемый в Пенсионный фонд ЕСВ обеспечивают выплаты нынешним пенсионерам. При том, что период отчисления взносов формирует так называемый страховой стаж, необходимый для получения пенсии в будущем. В отличие от ЕСВ, который не персонифицирован, накопительная система предусматривает создание личных счетов, на которые должны перечисляться средства в фонд будущих пенсий. Европейская практика (если она будет взята на вооружение в Украине) предполагает отчисления на такие счета как работниками, так и работодателями в равных долях. Если накопительный уровень пенсионной системы будет запущен, у украинцев, по факту, появится еще один налог.

"Если мы говорим о снижении ставки на доходы физлиц, это может дать эффект к продвижению второго этапа пенсионной реформы (накопительного, - "Апостроф"), когда каждый должен платить за себя. А может повернуться и в другую сторону - то, что мы видим в мире, когда работодателей обязывают создавать пенсионные фонды для своих работников", - сказал в комментарии изданию член Украинского общества финансовых аналитиков Тарас Коваль. При этом, по его словам, возникает вопрос - а не является ли это своего рода ЕСВ (и готовы ли работодатели его платить)?

То есть в этой модели снижение (пока гипотетическое) налога на доходы физлиц, до 10-15%, будет компенсировано введением взноса в рамках накопительной системы (условно, в размере 5-7% от зарплаты), а отмена (тоже гипотетическая) ЕСВ - таким же взносом со стороны работодателя. Понятно, что данные расчеты весьма условны, но такие выплаты однозначно выгоднее как работникам, так и работодателям, по сравнению с нынешней системой.

Такие выплаты однозначно выгоднее как работникам, так и работодателям Фото: pixabay.com

Задел на будущее

Эксперты, опрошенные "Апострофом", в целом одобряют планы правительства по проведению налоговой реформы, в том числе, предложения Тимофея Милованова.

"Эти предложения не лишены смысла, и они неплохо вписываются концептуально в идею облегчения налоговой нагрузки для населения", - говорит Олег Устенко.

По словам Сергея Фурсы, предложенная министром идея не лишена здравого смысла, поскольку отражает общемировую тенденцию. Эта тенденция состоит в том, что прямые налоги заменяются косвенными. "За такими налогами, как НДС, - будущее", - считает он.

Но говорить о том, что такую реформу можно провести в ближайшее время, вряд ли стоит. "Пока это - не планы правительства, а реферат на вольную тему. Если сейчас все это реализовывать, образуется огромная дыра в бюджете", - говорит Сергей Фурса.

По словам Олега Устенко, в 2020 году подобные планы вряд ли выполнимы, но в отдаленной перспективе об этом можно говорить, имея точные расчеты.

"Это, насколько можно понять, - предложение на будущее", - соглашается Тарас Коваль.

Туманные перспективы

Компенсаторы бюджетных потерь пока что также выглядят не очень убедительно. В частности, речь идет о налоге на недвижимость. Этот налог существует в Украине и сейчас, однако уплачивается далеко не всеми собственниками недвижимого имущества. "На данный момент он применяется крайне "скромно", - отмечает Максим Пархоменко. Реальность такова, что налог на недвижимость платят только те, кто владеет квартирой площадью более 60 квадратных метров, домом площадью более 120 квадратных метров, квартирой и домом общей площадью более 180 квадратных метров (или большим количеством объектов). При этом ставка налога отличается от региона к региона, но по закону она не может превышать 1,5% от размера минимальной зарплаты за 1 квадратный метр.

Но, даже если этот налог повысят, и он будет взиматься со всех собственников недвижимости, все равно он не перекроет потери от снижения НДФЛ и отмены ЕСВ, убежден Сергей Фурса. "Это совсем другой уровень денег – чтобы компенсировать, нужно будет платить [такой налог] в десятки раз больше", - подчеркнул он. А это - существенный удар по простому украинцу, в первую очередь - по наиболее уязвимым слоям населения.

Поэтому властям нужно будет подыскать нечто более приемлемое. Но в любом случае, даже если правительство найдет решение, нужно понимать, что ни один из компенсаторов не начнет работать моментально – будет значительный временной лаг, предупреждает Олег Устенко.