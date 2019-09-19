Близок к смерти: как спасти украинский автопром

Отечественный автопром умирает, и, если не принять срочных мер, скоро прикажет долго жить. "Апостроф" выяснял, возможно ли в принципе возрождение автомобилестроительной отрасли в Украине, и какие для этого нужно сделать шаги.

Украинская автомобилестроительная индустрия, которая еще десятилетие назад производила до полумиллиона автомобилей в год, создавала рабочие места и генерировала огромные платежи в бюджет, из-за ошибок или вредительства на государственном уровне близка к смерти.

Обвал производства автомобилей наблюдался в "лихие 90-е", что соответствовало общему тренду в отечественной экономике. Однако, в 1997 году был принят закон о стимулировании автомобильного производства в стране, что позволило улучшить ситуацию в отрасли. В период 1998-2008 годов в отрасль было инвестировано более 1 миллиарда долларов. Как рассказал нам заместитель председателя правления корпорации "УкрАВТО" Олег Папашев, благодаря налоговым преференциям для отечественных производителей и другим стимулам, "в период 2000-2008 годов общие объемы производства автомобильной техники в Украине выросли в 13 раз и составили в 2008 году 425,8 тысяч единиц". Кроме того, страна вышла на 12-е место (по сути, вернула позиции еще советского 1990 года) в Европе по объемам производства, а экспорт составил 77,4 тысячи единиц на сумму 88,7 миллиона долларов.

Кризис за кризисом

Однако "счастье" украинских автопроизводителей было недолгим. В 2008 стимулы для отечественной автомобилестроительной отрасли были отменены в связи с вступлением Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО). В том же 2008 году грянул мировой финансовый кризис, в результате которого произошел обвал национальной экономики (на 2,2% в 2008 году и на 15% в 2009 году).

Помимо того, что курс доллара к гривне в результате кризиса вырос почти вдвое, что, с одной стороны, увеличило стоимость автомобилей, а с другой, - снизило покупательную способность населения, банки практически перестали выдавать займы на покупку авто, опасаясь, что большинство из них станут невозвратными. "За период 2008-2012 годов рынок автотранспортных средств сократился вдвое, а доля национального производства сократилась с 50% до 11%. Производство автомобилей и автобусов сократилось в 5,5 раза", рассказывают нам в Ассоциации автопроизводителей Украины (Укравтопром).

Последний удар - фактически, "контрольный выстрел" в сердце автопрома страны - нанесло правительство Яценюка-Гройсмана, которое решило очистить ЕС от автомобильного хлама и превратить Украину в общеевропейскую свалку старых автомобилей. Печально известные "евробляхи" не только обвалили автопром и повисли камнем на шее рынка новых авто, но и создали проблемы для украинской экологии на десятилетия.

Доля отечественных машин на внутреннем рынке в 2014 году составляла 28,2%, а в 2018-м – всего 10%, доля автотранспортных средств, изготовленных "по технологии полномасштабного производства, сократилась с 11% в 2014 году до 1,9% в 2018 году". "По итогам шести месяцев текущего года их доля составила 1%", - привели неутешительные данные в Укравтопроме.

Если говорить о легковых автомобилях, то доля импорта в этом сегменте в последние годы составляет около 90% (в 2019 году она выросла до 93%).

Это и неудивительно – ведь в 2018 году в Украине было произведено всего 6623 автомобиля.

Таким образом, полномасштабное производство легковых автомобилей остановлено. Не работают ЗАЗ, новый завод по производству легковых автомобилей корпорации "Богдан". Завод "Еврокар" работает исключительно по технологии крупноузловой сборки. Ненамного лучше состояние и предприятий, которые производят грузовики и автобусы – уровень использования их производственных мощностей составляет 2-4%". При этом ряд предприятий либо обанкротились, либо находятся в стадии ликвидации.

Не работает ЗАЗ Фото: unian

"Теперь "перемогою" считается размещение на нашей территории десятков предприятий по производству электрических кабельных сетей, а по-простому – пучков проводов, переключателей и другой низкотехнологичной продукции с высоким уровнем человеческого труда по давальческой схеме", - с грустью отмечают в Укравтопроме.

И все это происходит на фоне роста автопрома у соседей – как в странах СНГ, так и Евросоюза.

Экология для избранных

Еще один момент: с 1 января 2020 года (если к тому времени не будут внесены изменения в законодательство) в Украине ужесточатся экологические требования к новым авто – они должны будут соответствовать классу Евро-6. В условиях практически полного отсутствия собственной продукции на рынке, такое требование касается, в первую очередь, импортных машин. Однако для автомобилей, произведенных в нашей стране, должны действовать те же правила.

"Они (отечественные машины, - "Апостроф") – такие же участники рынка, поэтому для них действуют точно такие же требования - сейчас Евро-5, а с 1 января – Евро-6", - сказал изданию директор информационно-аналитической группы "Автоконсалтинг" Олег Омельницкий.

Разумеется, защита окружающей среды важна, и повышение экологических стандартов в нашей стране, как и во всем мире, неизбежно. Но почему-то в Украину можно ввозить подержанные автомашины с экологическим стандартом не только Евро-5, но и Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2.

Поэтому такие "вольности" способствуют дальнейшему загрязнению и без того не самого "свежего" воздуха в украинских городах, они к тому же делают отечественную автомобилестроительную продукцию еще менее конкурентной.

Полная перезагрузка

Так как же Украине возродить собственный автопром?

В Ассоциации автопроизводителей Украины считают, что, если у властей страны есть желание заниматься этим вопросом, решать его следует путем "полной перезагрузки промышленности, в том числе и автомобильной, по принципам Четвертой промышленной революции", что включало бы в себя внедрение процессов конкурентного развития технологий и компетенций, стратегического сотрудничества между государственными и частными экономическими агентами "с соответствующими долгосрочными обязательствами, как это делается в развитых странах мира".

Лоббисты западных автопроизводителей и пользователи "евроблях" понятно, что против. Автомобильный эксперт Александр Швец убежден, что украинский автомобиль будет абсолютно неконкурентным в сравнении с другими, прежде всего мировыми брендами: "Как вы думаете, сможем ли мы вообще создать конкурента для Mercedes? Мы вряд ли сможем создать автомобиль, конкурентный "китайцам" или, если брать грузовые, – белорусскому МАЗу. У нас нет производства двигателей, даже качественных колес, а потому все это нужно будет покупать. А потому возникает вопрос: а зачем это все покупать по-отдельности, если можно купить уже готовое?"

Ему вторит генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко: "Мы не потянем производство своего автомобиля. Нужно забыть о химере под названием "украинский автомобиль", - сказал специалист в комментарии изданию.

Олег Назаренко: "Мы не потянем производство своего автомобиля" Фото: Getty Images

Тот факт, что десять лет назад Украина производила полмиллиона автомобилей, эксперт и лоббист западных автопроизводителей игнорирует – намного проще помогать немецкой, белорусской или китайской экономике, чем украинской. С такой логикой украинскую промышленность можно просто закрыть за ненадобностью, и все покупать за рубежом. Расплачиваясь, наверно, украинскими черноземами.

Стимулов нет

По словам Олега Назаренко, в мире есть две основные модели, по которым работает автомобильная промышленность. Первая строится на том, когда автопром работает на внутренний рынок, как, например, в США, Китае, России. Второй тип модели предусматривает ориентацию на внешние рынки, и здесь особенно характерен пример Словакии, которая занимает первое место в мире по количеству производимых авто на душу населения. "У нас рынок маленький, поэтому нам надо ориентироваться только на внешние рынки", - отметил Назаренко.

Но с этим есть проблемы. Связаны они с тем, что по понятным причинам рынок СНГ, прежде всего России, для украинской продукции закрыт, а европейский рынок, хоть формально и не закрыт, все же очень сильно ограничен из-за того, что в соответствии с соглашением о зоне свободной торговли с ЕС, произведенные в Украине автомобили, которые поставляются в страны Евросоюза, облагаются пошлиной, и такой режим будет сохраняться еще несколько лет. А это существенно снижает конкурентоспособность отечественных машин. "Нужно менять соглашение с ЕС в выгодной для Украины редакции", - говорит Олег Назаренко.

Кроме того, украинская власть на всех уровнях должна работать на привлечение в страну крупных иностранных инвесторов. Но пока, по словам Назаренко, все происходит с точностью до наоборот - потенциальные инвесторы сталкиваются с давлением, коррупцией, вымогательством. И, что самое обидное, в России, "несмотря на то, что там диктатура", инвесторов всячески привечают и стимулируют.

Помимо взяточничества, нужно также бороться с контрабандой, в том числе, запчастей, "потому что во всем мире автозаводы только 20% зарабатывают на автомобилях, а 80% всей прибыли – это продажа автозапчастей".

"У нас возможно производство как в той же Словакии, в которой делают и Peugeot, и Volkswagen, и Audi, и другие бренды. В Украине нужно производить автомобили известных торговых марок", - говорит Олег Назаренко.

Но мировые бренды должны быть заинтересованы в том, чтобы работать в Украине, а для этого им "нужно дать преференции, создать нормальные некоррупционные условия, выделить землю, дать льготы по налогообложению, - отмечает Александр Швец. - Они принесут сюда, прежде всего, технологии и дадут рабочие места нашим людям".

Если власти действительно заинтересованы в привлечении крупных инвесторов в отечественный автопром, заниматься этим нужно уже сейчас - ведь таможенные пошлины Евросоюза не будут действовать вечно, и тогда мы рискуем снова упустить свой шанс. Однако для начала необходимо навести порядок в требованиях к импортному "секонд-хенду", запретив ввоз в Украину автомобилей ниже стандарта Евро-4, и создать необходимые условия для развития отечественной автомобилестроительной продукции.