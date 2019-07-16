День бухгалтера и именины Анатолия: какой праздник 16 июля

16 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Анатолия и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День бухгалтера

16 июля каждый год свой профессиональный праздник отмечают все бухгалтеры нашей страны. Об этом день написано множество песен и стихов, ведь работники бухгалтерии есть везде. И их труд очень важен для любой компании.

С 2018 года праздник носит новое название - День бухгалтера и аудитора. Дата празднования выбрана не случайно, ведь именно 16 июля 1999 года был принят закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". Этот документ определяет правовые основы регулирования, организации, ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в нашей стране.

Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе:

Родились в этот день

Джузеппе Пиацци, итальянский священник и астроном, открывший первую малую планету - Цереру, Владимир Крылов, русский патологоанатом, основатель антропометрии, профессор Харьковского университета, Александр Лурия, советский психолог, основатель нейропсихологии, Барбара Стэнвик, американская актриса, Ги Лярош, французский кутюрье.

Именины

Александр, Василий, Георгий, Иван, Константин, Михаил, Анатолий, Антон.

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