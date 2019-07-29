Международный день тигра и именины Юлии: какой праздник 29 июля

29 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Юлии и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Международный день тигра

29 июля по всему миру отмечается День тигра. Праздник учредили в 2010 году на Международном форуме под забавным названием "Тигриный саммит".

Инициаторами создания праздника выступили 13 государств, в которых тигры еще обитают. Эти животные нуждаются в постоянной защите, ведь находятся на грани вымирания. В дикой природе сохранилось всего не более 5 тысяч представителей этого вида. И страшнее всего то, что это число продолжает постоянно уменьшаться. За последние 100 лет численность тигров на Земле сократилась в 25 раз.

Именно поэтому основная цель Международного дня тигра - привлечь внимание общественности к этой огромной проблеме. И сделать все возможное, чтобы спасти вид от полного исчезновения.

Родились в этот день

Мирча Луческу, румынский футболист и футбольный тренер, Нелли Ким, советская гимнастка, 5-кратная олимпийская чемпионка, Фернандо Алонсо, испанский автогонщик, двукратный чемпион мира в классе машин "Формула-1".

Именины

Иван, Петр, Федор, Яков, Юлия, Алевтина, Валентина, Юлиана.

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