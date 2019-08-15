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День археолога и Успение Пресвятой Богородицы: какой праздник 15 августа

Какие праздники отмечают 15 августа

четверг, 15 августа 2019, 08:00
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15 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Ивана и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День археолога

15 августа свой профессиональный праздник отмечают все причастные к археологии. Интересно, что дата праздника никак не связана с какими-либо выдающимися открытиями или событиями в истории. Более того, это торжество не является официальным. Но все равно многие страны отмечают его, в их числе находится и Украина.

Археология - наука о древностях, изучение быта и культуры древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам. Это совершенно обособленная наука. Все исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, либо по данным археологии. Письменных сообщений сохраняется крайне немного, а бытового материала порой очень и очень много.

Среди известный открытий археологов такие легендарные находки как руины храма Артемиды Эфесской, одного из семи чудес света античного мира, гробница фараона Тутанхамона в Египте, саркофаги в Долине царей, остатки легендарного Лабиринта, также известного как дворец Минотавра и множество других.

Успение Пресвятой Богородицы

Также 15 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы западными христианами. У православной церкви это торжество проходило раньше, 7 августа.

Супруги Анна и Святой праведный Иоаким не могли завести ребенка до глубокой старости. Но Бог помог им, подарив дочь. По преданию, пара подвергалась гонениям из-за своей бездетности. Анна неустанно молилась о беременности и однажды Господь услышал ее слова. Тогда супруги узнали, что у них появится дочка, которую благословит весь род человеческий.

Считается, что по повелению самих небес праведные Иоаким и Анна встретились в Иерусалиме, где, по обетованию Бога, у них и родилась дочь, которую назвали Марией.

Теперь в день успения святой церковь молится, посещает службы и просит Бога о детях. Особенно этот день касается бездетных семей, они ставят свечки и молятся о скорой беременности.

Родились в этот день

Наполеон I Бонапарт, французский император, Вальтер Скотт, шотландский писатель, Анна, британская принцесса, Алехандро Гонсалес Иньярриту, мексиканский кинорежиссер, Бен Аффлек, американский киноактер, режиссер, Лилия Подкопаева, украинская гимнастка, олимпийская чемпионка, Дженнифер Лоуренс, американская актриса.

Именины

Василий, Иван, Кирилл, Роман, Степан, Тарас, Федор, Ян.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: праздник

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