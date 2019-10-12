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Кровавая Мэри и Болотная вода: 10 страшных коктейлей на Хэллоуин

Лучшие коктейли для страшной вечеринки

суббота, 12 октября 2019, 11:54
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Хэллоуин 2019 – отличный повод, чтобы собрать друзей на тематический вечер и оторваться по полной. Страшные наряды, отвратительно-прекрасные закуски, пугающие коктейли - все это поддержит атмосферу этого необычного праздника.

Коктейли на Хэллоуин должны быть страшными внешне, но обязательно вкусными. Поэтому потренируйтесь перед праздником, чтобы потом удивить друзей безупречным исполнением.

Что приготовить а Хэллоуин, чтобы произвести впечатление? Например, можно сделать коктейль "Кровавая Мэри" и параллельно рассказать друзьям таинственную легенду. Самой известной является история об английской королеве Марие I Тюдор. Она славилась своей жестокостью, за что и получила в народе прозвище Кровавая Мэри. Правда, не при жизни, а уже после смерти.

Если не знаете, что пить на Хэллоуин, то приготовьте коктейль "Болотная вода". Он здорово поддержит антураж праздника, поскольку болотная вода всегда считалась истинным напитком заправских ведьм.

Обычный мартини можно превратить в устрашающий напиток, если бросить в бокал "глаза".

Можете также устроить гостям поцелуй с вампиром. Как это сделать? Да просто приготовьте этот коктейль.

Также не забывайте и обо всяческих тематических штуках, таких как маленькие паучки, летучие мышки, челюсти и прочие атрибуты праздника. Их можно заморозить в формочках для льда и украшать ими напитки. Также эффектно будет смотреться сухой лед, который можно насыпать в коктейль перед подачей.

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