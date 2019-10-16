В Лондоне выбрали 20 лучших фотографий дикой природы 2019 года: некоторые кажутся фотошопом

Вечером 15 октября в лондонском Музее естествознания назвали победителей конкурса Wildlife Photographer Of The Year 2019 и 20 лучших снимков дикой природы.

Главный приз конкурса достался китайскому фотографу Йонкину Бао, который поймал в объективе тибетскую лису и сурка за секунду до их смертельной схватки. Снимок был сделан в горах Циляньшань, пишет Forbes.

"Снимок сочетает в себе комичность и кошмар ситуации одновременно. С фотографической точки зрения был пойман просто идеальный момент", - отметил председатель жюри Роз Кидман Кокс. Всего же награды получили 20 лучших фотографий в различных категориях.

Конкурс "Лучший фотограф дикой природы" музей проводит уже 55 лет подряд. В этом году его организаторы получили около 48 тыс заявок от профессиональных фотографов и любителей из 100 стран мира.

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