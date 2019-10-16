RU  UA

Лайм

В Лондоне выбрали 20 лучших фотографий дикой природы 2019 года: некоторые кажутся фотошопом

Конкурс "Лучший фотограф дикой природы" музей Лондона проводит уже 55 лет подряд

среда, 16 октября 2019, 15:14
читати статтю українською

Вечером 15 октября в лондонском Музее естествознания назвали победителей конкурса Wildlife Photographer Of The Year 2019 и 20 лучших снимков дикой природы.

Главный приз конкурса достался китайскому фотографу Йонкину Бао, который поймал в объективе тибетскую лису и сурка за секунду до их смертельной схватки. Снимок был сделан в горах Циляньшань, пишет Forbes.

"Снимок сочетает в себе комичность и кошмар ситуации одновременно. С фотографической точки зрения был пойман просто идеальный момент", - отметил председатель жюри Роз Кидман Кокс. Всего же награды получили 20 лучших фотографий в различных категориях.

Конкурс "Лучший фотограф дикой природы" музей проводит уже 55 лет подряд. В этом году его организаторы получили около 48 тыс заявок от профессиональных фотографов и любителей из 100 стран мира.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Сотрудники "Укрзалізниці" приняли участие во флешмобе Tetris Challenge: забавное фото

Участниками флешмоба уже стали полицейские, пожарные и сотрудники "скорой" со всего мира

Домашнее вино из винограда: простой рецепт ароматного напитка

Для приготовления понадобятся всего два ингредиента

Пара сыграла свадьбу в стиле Гарри Поттера: такого нелепого фотошопа нет даже в альбомах украинцев

Фотограф пообещал молодоженам, что сделает сказку. Вместо этого он сделал себя звездой соцсетей

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: