Круассаны с джемом, шоколадом или сгущенкой: простой рецепт для выпечки дома

Очень многие любят знаменитые французские круассаны. Эти воздушные булочки с различными начинками стали безумно популярны не только в Украине, но и по всему миру. Но как приготовить их своими руками? Очень просто!

Для приготовления круассанов нам понадобятся следующие ингредиенты: слоеное дрожжевое тесто (300 г), куриное яйцо (1 шт). Для начинки нам нужен будет джем, шоколад или сгущенка (на ваш вкус). Итак, начнем.

Шаг 1: Тесто нужно разморозить и раскатать на ровной поверхности, предварительно посыпав ее мукой или застелив бумагой для запекания. Лучше всего сделать и то, и другое. Так вы точно сможете избежать прилипания.

Шаг 2: Тесто нужно раскатать в лист толщиной примерно в половину сантиметра.

Шаг 3: Разрезать тесто на треугольники. В широкий край треугольников чайной ложкой положить начинку, затем аккуратно завернуть тесто, чтобы оно приобрело форму будущего круассана. Чтобы вам проще было понять эту хитрую технологию, мы прилагаем иллюстрацию ниже.

Шаг 4: Перекладываем круассаны на противень, застеленный бумагой для запекания. Оставляем постоять полчаса, прикрыв тканевой салфеткой.

Шаг 5: Смазываем круассаны взбитым яйцом и отправляем в духовку на полчаса. Идеальная температура для запекания - 180 градусов.

Шаг 6: Готовые круассаны стоит немного остудить и подавать на стол.

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