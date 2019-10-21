RU  UA

Лайм

Круассаны с джемом, шоколадом или сгущенкой: простой рецепт для выпечки дома

Как приготовить вкусное угощение к чаю

понедельник, 21 октября 2019, 07:00
читати статтю українською

Очень многие любят знаменитые французские круассаны. Эти воздушные булочки с различными начинками стали безумно популярны не только в Украине, но и по всему миру. Но как приготовить их своими руками? Очень просто!

Для приготовления круассанов нам понадобятся следующие ингредиенты: слоеное дрожжевое тесто (300 г), куриное яйцо (1 шт). Для начинки нам нужен будет джем, шоколад или сгущенка (на ваш вкус). Итак, начнем.

Шаг 1: Тесто нужно разморозить и раскатать на ровной поверхности, предварительно посыпав ее мукой или застелив бумагой для запекания. Лучше всего сделать и то, и другое. Так вы точно сможете избежать прилипания.

Шаг 2: Тесто нужно раскатать в лист толщиной примерно в половину сантиметра.

Шаг 3: Разрезать тесто на треугольники. В широкий край треугольников чайной ложкой положить начинку, затем аккуратно завернуть тесто, чтобы оно приобрело форму будущего круассана. Чтобы вам проще было понять эту хитрую технологию, мы прилагаем иллюстрацию ниже.

Шаг 4: Перекладываем круассаны на противень, застеленный бумагой для запекания. Оставляем постоять полчаса, прикрыв тканевой салфеткой.

Шаг 5: Смазываем круассаны взбитым яйцом и отправляем в духовку на полчаса. Идеальная температура для запекания - 180 градусов.

Шаг 6: Готовые круассаны стоит немного остудить и подавать на стол.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Как приготовить настоящий Красти-бургер: простой пошаговый рецепт

Как своими руками сделать лакомство из мультфильма

Тыквы на Хэллоуин-2019: 10 креативных и жутких идей к празднику

Яркие и простые идеи декора к страшному дню

Сочная и ароматная морковь "по-корейски": простой рецепт для приготовления дома

Как приготовить популярную закуску

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: