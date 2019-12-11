Хорошая альтернатива спортзалу: 5 поз для секса, которые подтянут ваши мышцы

Знаете ли вы, что хороший секс может заменить полноценный поход в спортзал? В этом материале мы расскажем вам, как заниматься любовью, чтобы не только получать удовольствие, но и приносить пользу своей фигуре.

Итак, начнем пожалуй с обычной так называемой "миссионерской позы". В этой позиции у партнера, который находится снизу, задействованы мышцы пресса и ягодиц. В том случае, если человек не ленится и не просто валяется "бревном". Но мы ведь с вами не лентяи, верно? Что же касается партнера, который занимает верхнюю позицию, у него работают ягодичные мышцы, в тонусе находятся руки и спинной отдел.

Следующая полезная для фигуры поза - "наездница". В этом случае активный партнер, находящийся сверху, отлично прокачивает ягодицы и спину. Нижнему достается чуть меньше нагрузок, поэтому работают только ягодицы, и то не всегда.

Похожая поза, но с нагрузкой на другую группу мышц - "наездница" с упором назад. Вместо того, чтобы наклоняться над партнером лицом к лицу, вам нужно прогнуться в спине и упереться руками сзади. Так вы сможете хорошо проработать не только ягодичные мышцы, но и мышцы рук, спину и привести в тонус пресс.

Хороший вариант для мужчин, которые хотят подкачать бицепс - поза, в которой вы держите вашу партнершу на руках. Вариаций может быть несколько: колени девушки находятся у вас на сгибе локтей, или же барышня может обхватить вас ногами в районе бедер, а вы будете поддерживать ее за ягодицы. В любом случае, основная нагрузка в такой позиции приходится именно на мужские руки, плечи и спину.

Интересный вариант для обоих партнеров - интим на столе или в душе. Тут важна не столько сама поза, сколько не слишком удобное место для занятия любовью. В таком случае участникам процесса придется достаточно крепко держаться друг за друга, упираться во что-то и так далее, чтобы не потерять равновесие и удержать интенсивность фрикций. А это, в свою очередь, заставит практически все группы мыщц прийти в тонус и держать напряжение.

Кстати, такой вариант также поможет сменить обстановку и внести в вашу личную жизнь что-то новенькое без особого труда.

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