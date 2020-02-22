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3 легких и вкусных супа на каждый день - полезные рецепты на 15 минут дела

Что быстро приготовить на обед

суббота, 22 февраля 2020, 07:05
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Хотите приготовить вкусное и полезное первое блюдо, но у вас нет возможности долго стоять за плитой? В этом материале мы поделимся с вами несколькими простыми рецептами супов, которые можно приготовить всего за 15 минут.

Суп сырный

Для приготовления этого простого супа вам понадобятся следующие ингредиенты: плавленные сырки (4 шт.), грибы (500 г), зелень (1 пучок), картофель (3 шт.), лук (1 шт.), соль и перец (по вкусу).

Шаг 1: Картофель нужно помыть, почистить и нарезать на небольшие кусочки.

Шаг 2: Грибы помыть и разрезать на 4 части, лук почистить и тоже мелко порезать.

Шаг 3: Закипятить воду для супа, грибы с луком обжарить на сковороде 5 минут.

Шаг 4: Отправить картофель в кипящую воду, через 5 минут добавить зажарку и нарезанные плавленные сырки. Варить суп 10 минут, посолить и поперчить.

Шаг 5: Когда все ингредиенты будут готовы, перемолоть суп блендером до состояния пюре. Украсить мелко нарезанной зеленью и подавать к столу.

Фото: home-restaurant.ru

Суп с рыбой

Этот полезный суп понравится любителям рыбы и азиатской кухни. Для его приготовления вам нужны будут такие продукты: картофель (4 шт.), лук (1 шт.), филе морской рыбы на ваш вкус (300 г), зелень (1 пучок), сливки (половина стакана), лимонный сок (1 ч. л.), сахар, соль и красный перец (по вкусу).

Шаг 1: Картошку и луковицу помыть, почистить и нарезать на кубики.

Шаг 2: Рыбу промыть, убедиться в отсутствии косточек и тоже нарезать небольшими кубиками.

Шаг 3: Положить картофель и лук в воду и варить до средней степени готовности картофеля. Добавить рыбу и мелко нарезанную зелень.

Шаг 4: Влить в суп сливки и добавить все специи, варить 10 минут на среднем огне.

Фото: kopilka-kulinara.ru

Суп куриный

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты: куриное филе (2 шт.), морковь (2 шт.), лук (1 шт.), капуста (половина качана), соль и перец (по вкусу).

Шаг 1: Морковку и лук нужно помыть, почистить и нарезать на мелкие кубики.

Шаг 2: Капусту помыть и нашинковать.

Шаг 3: Куриное филе промыть под проточной водой и нарезать на небольшие кусочки.

Шаг 4: Отправить все ингредиенты в кастрюлю, залить водой и варить до полной готовности картофеля. Посолить и поперчить суп и подавать к столу. Можно также добавить в суп немного сметаны.

Фото: povar.ru

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