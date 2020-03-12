Готовим дома воздушный меренговый рулет с ягодами: пошаговый рецепт и советы

Ждете гостей, или просто хотите порадовать себя и близких вкусным десертом без вреда для фигуры? В этом материале мы расскажем вам, как приготовить легкий и вкусный рулет, который прекрасно подойдет для любого стола. И не подарит вам лишние сантиметры на бедрах.
Итак, для приготовления десерта вам понадобятся следующие продукты: яичные белки (150 г), сахар (180 г), соль (1 щепотка), лимонный сок (1 ч. л.). Для крема: сливки 33-35% (200 мл), сахарная пудра (2 ст. л.), малина (100 г), фисташки очищенные несоленые (50 г), фисташковая паста (20 г).
Шаг 1: Для начала нужно взбить белки до получения густой пены.
Шаг 2: Затем следует постепенно ввести сахар, добавить соль и лимонный сок. Взбивать до тех пор, пока сахар полностью не растворится. После чего увеличить скорость и взбивать белковую массу до устойчивых пиков.
Шаг 3: Застелить противень бумагой для запекания, выложить сверху белковую массу и равномерно распределить ее по поверхности. Выпекать в духовке 20-25 минут при температуре 175 градусов.
Шаг 4: Сделать начинку. Для этого нужно взбить охлажденные сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков и добавить фисташковую пасту.
Шаг 5: Достать из духовки основу для рулета и переложить ее на чистое полотенце так, чтобы бумага для выпечки оказалась сверху.
Шаг 6: Дать остыть, аккуратно снять бумагу и смазать основу кремом.
Шаг 7: Положить сверху на крем малину или другие ягоды, также можно добавить орешки или другие добавки на ваш вкус.
Шаг 8: Свернуть рулет, обернуть его пищевой пленкой и отправить в холодильник на несколько часов. Готовый рулет нарезать на порции и подавать к столу.
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