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СМИ все пишут о новых предсказаниях Ванги, а журналисты в России смеются, ведь это их старый фейк

В прессу якобы попали неизвестные ранее предсказания провидицы из Болгарии

четверг, 26 марта 2020, 20:02
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Что бы в мире ни приключилось, СМИ всегда найдут вам на это предсказания Ванги - слепой болгарской женщины, которой приписывают дар предсказания. Ванга умерла в 1996 году, при этом якобы успела предсказать судьбу и беды человечества на годы вперед. В том числе, как утверждает сегодня пресса, и пандемию коронавируса.

Самой громкой новостью последних дней стали предсказания о том, когда пандемия пойдет на спад, и когда специалисты изобретут вакцину от вируса. Словами Ванги на этот счет с российским журналистом якобы поделился ее биограф Велизар Властимиров. СМИ утверждают, что 92-летний мужчина живет отшельником и добыть информацию удалось лишь благодаря его двоюродному внуку. Зеваки зачитываются, а основатель сатирического агентства "Панорама" Борис Гонтермахер лишь смеется, ведь Велизара Властимирова в его редакции придумали еще в 2018 году.

ВангаФото: tass.ru

"Нашли пророчество Ванги о коронавирусе", "Вакцина будет уже скоро", - гласят заголовки украинских изданий. В это время в России на "Первом канале" этой теме посвятили целый выпуск передачи "На самом деле", в студию которой даже пригласили тех самых героев недели - журналиста и внука Велизара Властимирова, благодаря которым удалось поведать миру благие новости. Но вот некстати в Твиттер отписался по этому поводу Борис Гонтермахер:

"Первый канал" устроил целую передачу про придуманного нами персонажа Велизара Властимирова", - посмеялся он. Впервые, по словам журналиста, редакция написала о некое биографе Ванги еще в 2018 году.

Как уже упоминалось выше, СМИ одно за другим утверждают, что еще никому не удавалось пообщаться с Велизаром Властимировым. Но, похоже, дело не в том, что мужчина живет отшельником, а все потому, что он не существует вовсе.

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