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Политика

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Есть шанс попасть в учебники: каким был первый день "зеленой" Рады

Первый рабочий день нового парламента получился очень длинным

Юлия Забелина, Дмитрий Филенко пятница, 30 августа 2019, 10:36
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Первый рабочий день нового парламента получился очень длинным Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Новый созыв Верховной Рады, наконец, приступил к своей работе. В первый день новоиспеченные депутаты успели назначить нового премьера, генерального прокурора, главу Службы безопасности Украины, решить организационные вопросы парламента и сделать первый шаг к отмене депутатской неприкосновенности. Правда, многие вопросы депутаты голосовали в спешке и под покровом ночи – перенимая традиции старой власти, которую так критиковали. Но обо всем подробнее – в репортаже "Апострофа", который следил за работой парламентариев в новой ВРУ.

Первый день работы нового состава парламента ожидаемо вызвал сумасшедший ажиотаж. Очередь журналистов на площади Конституции перед зданием ВР растянулась метров на 150 и двигалась со скоростью проведения реформ старой властью. Чтобы застолбить наиболее удачные места в ложе прессы, некоторые операторы занимали очередь с 4 утра, хотя начиналось заседание только в 10:00. Правда, уже здесь не обошлось без скандала: многих журналистов, в том числе, иностранных, пресс-служба ВРУ просто "забыла" включить в списки. Правда позже этот вопрос все таки был решен.

Подтянулись к зданию парламента и протестующие, причем активисты были на любой фасон: от переселенцев и жертв недобросовестных застройщиков, до пацифистов, требовавших от депутатов отменить принудительный призыв в армию.

Старожилы парламента выскакивали из дорогих автомобилей и спешно скрывались в здании, молодые депутаты также не отставали от них. Среди них были и те, кто останавливался пообщаться с людьми, столпившимися у Рады. После исполнения гимна Украины, минуты молчания по погибшим защитникам страны и чтения текста присяги самым старшим новоизбранным депутатом Юлием Иоффе, народные депутаты высыпали в кулуары, чтобы собственноручно подписать текст присяги и получить атрибуты власти – удостоверение, нагрудный знак и карточку для голосований.

Назад дороги нет

Наверное, самый большой ажиотаж в кулуарах вызвало получение мандата экс-президентом Петром Порошенко. Бывший гарант, который до конца не был уверен, пойдет ли он в нардепы, заверил, что будет и дальше работать во благо страны, а вот от провокационного вопроса кого-то из журналистов: "Когда вы сядете", экс-президент убежал, да так быстро, что крепко ударился головой о массивную телевизионную камеру. В ожидании пленарного заседания, начало которого было назначено на 13:00, журналисты пытались выяснить, какие же первые инициативы будут поставлены на голосование в сессионном зале. Но поскольку представители нового депутатского большинства – люди по большей части малоизвестные, под прицел журналистов попадали медийные персонажи, например, Николай Тищенко, который, кстати, явился в парламент с травмированной рукой.

Тищенко заявил, что будет добиваться снятия депутатской неприкосновенности, и даже продемонстрировал, как это будет выглядеть на практике, нежно приобняв одного из корреспондентов. Позже он с удовольствием общался с ведущей "Светских хроник" Катериной Осадчей о том, будет ли он менять меню столовой парламента и какие новые блюда нужно вводить. Было заметно, что такое общение экс-ревизору страны явно привычнее. Однако не все охотно общались с прессой. Большая часть новоиспеченных нардепов была похожа на школьников во время первого звонка: растерянные и неуверенные они слонялись по кулуарам ВРУ с синими полиэтиленовыми пакетами, в которых лежали Конституция и регламент.

- Не завидую вам, - обращался один из нардепов-"слуг" к экс-"кварталовцу" Юрию Корявченкову, - Вы "мажоритарщик", а это ведь так утомительно, нужно встречаться с людьми…

- Ничего. Назад дороги нет, будем встречаться, - несколько обреченно парировал ему новоиспеченный "слуга".

Днем в Раду приехал Владимир Зеленский для консультации со своей фракцией. Основной вопрос для обсуждения – будущий состав Кабмина, На это обсуждение Зеленский пришел со своей командой: главой ОПУ Андреем Богданом, заместителями Кириллом Тимошенко и Сергеем Шефиром. В таком составе они и пробыли в Раде почти до поздней ночи. На встрече было обсуждение кандидатур министров и небольшое напутствие. "Он говорил, что все мы теперь одна команда, а это так здорово – быть одной командой с президентом",- восторженно делился с "Апострофом" один из депутатов-"слуг", впервые попавший в политику.

Днем в Раду приехал Владимир Зеленский для консультации со своей фракцией Фото: Апостроф / Александр Гончаров

"Вечный" Аваков

Наиболее дискуссионным, как позже рассказал один из нардепов, оказался вопрос увольнения министра внутренних дел Арсена Авакова. Здесь президент оказался в ловушке: оставить в кресле Авакова, означает самому же предать свой принцип новых лиц во власти. И потому еще до утра четверга, вопрос Авакова решен не был. Однако под утро проблема с министром была решена и его кандидатуру на фракции попросил поддержать лично Зеленский "без обсуждений". Авакову предложили остаться "временным министром", до декабря, но как сказал один из близких к президенту собеседников: "нет ничего более постоянного, чем временное".

Больше всего, против назначения Авакова, как рассказал источник в "Слуге", был мажоритарщик Дмитрий Гурин, победивший по 218 округу. А вот лоббировали интересы Авакова депутаты из его группы в составе фракции. По словам источника, на Авакова во фракции ориентируются порядка 30 человек. Лидеры группы Авакова, близкие к нему Денис Монастырский и перешедший в Кабмин Владислав Криклий.

Объяснения, почему Авакова нужно оставить у всех "слуг" были свои. Кто-то говорил, "что лучшего кандидата просто не успели найти", А кто-то, как нардеп от "Слуги народа" Лиза Богуцкая, говорила, что Авакова придется оставлять, ведь якобы имеется информация, что Петр Порошенко в декабре готовит переворот и только нынешний глава МВД способен его "завернуть".

Ну, а позже нардеп от "Слуги" Александр Корниенко, в комментарии "Апострофу" подтвердил, что сохранение должности Аваковым – условие президента. "У нас был разговор с президентом, и его аргументация, лично для меня, была достаточной. Это аргументы, связанные с необходимостью более серьезного и продолжительного переосмысливания персоналий на эту должность. И на сегодняшний момент Арсен Борисович это та персоналия, которая является приемлемой на фоне остальных", - максимально осторожно отметил Корниенко. В итоге было принято решение голосовать Кабмин "пакетом", включив туда же и кандидатуру Авакова.

Этот вопрос "перекочевал" на рассмотрение первой сессии. Перед ней депутаты обменивали свои временные удостоверения на постоянные, но и тут не обошлось без скандала. Мажоритарщик Сергей Рудик даже с помощью полиции не смог получить свою "корочку", так как его оппоненты по 198 округу подали в суд, чтобы оспорить его результат. Именно поэтому Аппарат ВРУ не мог предоставить ему удостоверение. Так что Рудику даже не было позволено зайти в зал. А зал, под завязку заполненный депутатами, тем временем готовился работать до упора. "Мы готовы работать и до утра. Мы видим, как люди ждут изменений, мы не можем их подвести", - отвечая на вопрос "Апострофа", зачем нужно голосовать ночью, говорил один из "Слуг".

Первая часть голосований прошла достаточно затянуто, часть фракций объявила о том, что уходит в оппозицию к правящей партии. Например, "Европейская солидарность", которая сообщила, что кадровые вопросы не поддержит и периодически тролила коллег по парламенту в том, что те не знают регламент. Самих же "слуг" это похоже не особо волновало, они с интересом вслушивались во все, что говорил новоиспеченный спикер ВРУ Дмитрий Разумков и активно хлопали. Причем, иногда даже своим оппонентам из ЕС или Нестору Шуфричу из "Оппозиционной платформы-За жизнь".

"Распускать Раду не страшно"

Ближе к вечеру разгорелся еще один скандал: фотокоры сняли переписку нардепа Михаила Радуцкого, в которой тот, используя нецензурные слова, обсуждал, что новый министр здравоохранения Зоряна Черненко - его человек. Как рассказывают источники "Апострофа", до утра 29 августа, была своем иная кандидатура на должность главы Минздрава: экс-губернатор Одесской области Максим Степанов. С ним в четверг состоялся разговор у Зеленского и у будущего премьера Алексея Гончарука, но уже к утру было решено, что новым министром станет не Степанов, а Черненко.

Фото: censor.net.ua

Шумно обсуждали и вопросы формирования других министерств. Например, дискуссии вызвало то, что президентская команда решила ликвидировать и объединить часть министерств: министерство агрополитики отдать под министерство экономического развития и торговли, которое возглавил почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. "Милованов сам сейчас понимает, что он в агросфере ничего не смыслит. Он звонит и просит посоветовать ему, что делать", - комментировал один из народных депутатов, знакомых с ситуацией.

Кроме того, было решено объединить министерство ветеранов и министерство временно оккупированных территорий, а также создать новое министерство культуры, молодежи и спорта, и отдать его близкому к экс-гендиректору 1+1 Александру Ткаченко, руководителю группы Starlight Media Владимиру Бородянскому.

"Нам непонятны такие шаги по одной простой причине: нам не объяснили для чего. А сейчас общество ставят перед фактом, что нам не нужно министерство агрополитики, при том, что все, включая президента Зеленского периодически вспоминают, какие у нас перспективы в этом секторе и потом не объясняют в чем смысл таких сокращений", - комментировал "Апострофу" нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Перед одним из голосований в зал зашел президент Владимир Зеленский и вновь стал давать напутствия депутатам. "Меньше смс, пожалуйста, и больше законов", - говорил президент, явно намекая, что он в курсе телефонных скандалов. "У вас есть все шансы попасть в учебники, или вы войдете в историю, как парламент, который проработал меньше всего - год. Поверьте, я уже знаю, что распускать Раду не страшно", - заявлял Зеленский.

Еще один казус произошел с назначением министра обороны. До заседания было известно, что на эту должность президент будет лоббировать экс-руководителя офиса реформ при военном ведомстве Андрея Загороднюка. Но когда дело дошло до рассмотрения его кандидатуры, Загороднюка просто не оказалось в зале. Спикер Дмитрий Разумков несколько раз растерянно переглянулся с президентом и премьером Алексеем Гончаруком и еще несколько раз позвал кандидата, но безуспешно. "Как Снегурочку давайте позовем", - шутили журналисты. В итоге пришлось объявлять перерыв и искать.

После перерыва министр нашелся и был проголосован, как и министр иностранных дел Вадим Пристайко. В итоге, Кабмин Гончарука сейчас выглядит так: Дмитрий Кулеба - вице-премьер по вопросам евро- и евроатлантической интеграции; Михаил Федоров – вице-премьер по вопросам цифровой трансформации; Дмитрий Дубилет - министр Кабмина;Тимофей Милованов - экономика, торговля, сельское хозяйство; Денис Малюська- Минюст; Оксана Маркарова - Минфин; Алексей Оржель - энергетика и экология; Владислав Криклий - транспорт; Алена Бабак - развитие громад и территорий; Анна Новосад – образование; Зоряна Скалецкая - Минздрав; Владимир Бородянский - молодежь, культура и спорт; Юлия Соколовская – соцполитика; Арсен Аваков - МВД; Оксана Коляда - ветераны и временно оккупированные территории. Позже новые члены Кабмина отправились на ночное неофициальное заседание правительства.

Также был поддержаны кандидатуры нового главы СБУ Ивана Баканова и нового генпрокурора Руслана Рябошапки. Юрий Луценко в тот же день написал заявление об увольнении и сказал, что теперь займется здоровьем, книгами и спортом.

"А за что мы голосовали?"

После такого ударного голосования, можно было переходить к вишенке на торте – отмене неприкосновенности. Депутаты решили проголосовать за законопроект №7203, внесенный еще Петром Порошенко. Однако на этапе рассмотрения возник ряд вопросов, часть оппонентов "Слуги" апеллировали к тому, что к законопроекту были замечания Конституционного суда, а если есть замечания, то закон должен быть доработан. Также говорили о том, что решение Конституционного суда не соответствует Конституции, а это невозможно. Но депутатов это, похоже не сильно интересовало. После длительной перепалки новых-старых депутатов о нарушении регламента, и криков Зеленского, который стал возмущаться, что "старички" недовольно орут, парламентарии таки приняли в первом чтении этот законопроект. Далее – решение Конституционного суда и 300 голосов на новой сессии парламента. После вопроса о неприкосновенности, депутаты стали штамповать голосования одно за одним.

Более 60 законодательных инициатив проголосовали, чтобы направить на рассмотрение в комитеты. Но как уверяли все те же "старички", делали это не по регламенту. Фото: Апостроф

Голосовали за сокращение сроков рассмотрения. Более 60 законодательных инициатив проголосовали, чтобы направить их на рассмотрение в комитеты. Но как уверяли все те же "старички", делали это не по регламенту. "Они зашли сначала в одну процедуру, потом в другую, вышли, зашли в новую. Так нельзя. Они не понимают, что так все решения могут быть потом признаны незаконными. Они голосуют по несуществующим процедурам. Многие и регламент-то впервые увидели две недели назад", - сокрушался в разговоре с "Апострофом" один из нардепов.

Но в отличии от оппонентов, "Слуг" все устраивало, правда, периодически можно было услышать как в сессионном зал звучал вопрос "а за что мы проголосовали. Но это не беда, потом разберутся. "Ведь у них теперь вся полнота власти и вся ответственность. Так что скоро они сами все поймут и увидят, какие последствия будут у многих их опрометчивых решений", - грустно сказал "Апострофу" на прощание один из внефракционных депутатов.

Ближе к 3 часам ночи Дмитрий Разумков закрыл заседание и усталые, и сонные депутаты разбредались по такси. Только одиноко у входа остался лежать забытый кем-то из новоизбранных "слуг" регламент ВРУ. О нем, видимо, в новом созыве теперь будут вспоминать не часто.

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