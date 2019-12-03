Трубных дел мастера: что натворила Верховная Рада 3 декабря

Во вторник, 3 декабря, Верховная Рада рассмотрела важные законы. В первой половине дня парламент принял закон о перезапуске работы Государственного бюро расследований, а ближе к вечеру депутаты в первом чтении поддержали законопроект, описывающий процедуру лишения депутатской неприкосновенности. Что все это означает - разбирался "Апостроф".

Накануне голосования за перезапуск Государственного бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании при получении первой части взятки в размере $75 тыс. бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры. Позже стало известно, что речь идет об Игоре Щербине, который являлся начальником нынешнего директора ГБР Романа Трубы во времена его работы в Генпрокуратуре.

На это сообщение на своей странице в Facebook отреагировал президент Владимир Зеленский. Он призвал народных депутатов проголосовать за перезапуск ГБР.

"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро. Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются", - написал президент.

В итоге 250 народных депутатов поддержали во втором чтении и в целом законопроект о перезапуске ГБР. Фракция "Слуга народа" дала 224 голоса, 18 дал "Голос", внефракционные – 5, "Оппозиционная платформа – За життя" – 2 и один от группы "За майбутнє".

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Подбор кадров

После вступления закона в силу, автоматически прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей. Это связано с изменением полномочий директора Бюро. С этого момента, в течение пяти дней, президент должен будет назначить временно исполняющего обязанности директора ГБР. Далее в течение 30 дней президент, Верховная Рада и Кабинет министров должны выдвинуть каждый по три кандидатуры в состав конкурсной комиссии по избранию нового директора ГБР. После этого в течение 14 дней Офис президента должен сформировать состав комиссии, которой отводится 60 дней на проведение конкурса. Ее работа будет финансироваться за счет международной помощи. Также отмечается, что кандидатуры от Кабмина должны быть рекомендованы международными организациями противодействия коррупции.

Директор назначается президентом сроком на пять лет, но не больше чем на два срока. Отменяется принцип коллегиальности, директор Бюро будет самостоятельно назначать и увольнять своих заместителей, определять их обязанности. Стоит отметить, что подобная структура управления уже применяется в Национальном агентстве по предотвращению коррупции. Директор ГБР единолично будет руководить Бюро. В действующей редакции закона, директор должен был согласовывать кадровые вопросы, распределение бюджетных средств, утверждение оперативных планов, использование специальных оперативно-розыскных действий со своими заместителями.

Совет общественного контроля при ГБР должен разработать правила этики, за нарушение которых, директора или его заместителей могут уволить. Причиной для увольнения руководства Бюро может стать признание Верховной Радой их работы неудовлетворительной.

Закон создает в структуре ГБР управление, в которое вне конкурса должны перейти следователи генеральной прокуратуры, которые расследовали дела Майдана.

Бывший секретарь конкурсной комиссии по отбору директора ГБР Александр Леменов говорит, что изначально Бюро создавалось, как часть договоренностей между двумя крупнейшими фракциями Верховной Рады прошлого созыва – "БПП" и "Народным фронтом". Это привело к тому, что с первого дня орган показал несостоятельность своего практического функционирования.

"Квазиколлегиальность в руководстве ГБР показала неспособность работы, а директор институционально не мог им управлять. Сейчас структура управления и подходов изменена, думаю, Бюро начнет работать как это и должно быть", – сказал он "Апострофу".

Бывший заместитель генерального прокурора Алексей Баганец отмечает изданию, что закон в первой редакции был принят, так чтобы ГБР не могло нормально функционировать. Например, были прописаны функции досудебного расследования и проведения оперативно-розыскных действий, но не было процедуры отбора оперативных сотрудников. Директор Бюро должен был согласовывать свои действия с заместителями, не будучи при этом руководителем органа.

"Сейчас эти нормы исправили, все должно заработать. Но я неоднократно говорил, что НАБУ и ГБР, фактически два аналогичных правоохранительных органа – у них 90% субъектов расследований одинаковые. Украина очень богатая страна, если может одновременно содержать два дублирующих друг друга органа", – говорит он "Апострофу".

Баганец считает, что единственной целью увольнения действующего руководства ГБР, являет подбор кадров необходимых действующей власти.

Замкнутый круг

Также во вторник народные депутаты сделали очередной шаг к отмене депутатской неприкосновенности. 253 народных депутата проголосовали в первом чтении за проект закона в редакции представителей фракции "Слуга народа" во главе с ее председателем Давидом Арахамией. "СН" дала 232 голоса, "Батькивщина" – 11 и десять голосов принесли внефракционные нардепы. Кроме того, 235 голосами было принято решение о подготовке законопроекта ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Отмена неприкосновенности была одним из пунктов избирательной программы Владимира Зеленского, но народные депутаты приняли законопроект, внесенный еще в 2017 году президентом Петром Порошенко. Он предполагает внесение изменений в Конституцию Украины касательно отмены депутатской неприкосновенности. В сентябре 2019 года парламент 373 голосами внес эти изменения в Основной закон. Они вступают в силу уже 1 января 2020 года.

Однако для того, чтобы эта норма начала действовать на практике, необходимо еще внести соответствующие изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Фракция "Слуга народа" предложила наделить генерального прокурора правом подписывать ходатайства на задержание, содержание под стражей, арест, обыск, прослушивание телефонных разговоров, в том числе на проведение негласных следственных действий. Сообщение о подозрении народным депутатам смогут подписывать генпрокурор, его заместители или руководители областных прокуратур. На сегодняшний день в законе отсутствует норма о привлечении парламентариев к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады.

Народный депутат VIII созыва Игорь Попов говорит, что сокращение процедуры подготовки ко второму чтению, позволит рассмотреть законопроект уже на следующей пленарной неделе с 17 декабря. При этом в принятой редакции существует конфликт интересов.

"Это предвыборная программа "Слуг народа", думаю до конца года они примут все. Правда в таком варианте существует конфликт интересов. Народные депутаты назначают и увольняют генпрокурора, а он в свою очередь имеет право привлекать их к ответственности. Как только начнут собирать подписи за увольнение, депутаты могут начать получать уведомления о подозрении. Получается замкнутый круг", – сказал он "Апострофу".