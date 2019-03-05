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На свалку истории или еще 5 лет коррупции: как украинцам выскочить из замкнутого круга

Виктор Чумак о коррупционном скандале в оборонной отрасли

Виктор Чумак, народный депутат Украины, специально для "Апострофа" вторник, 5 марта 2019, 19:02
Виктор Чумак о коррупционном скандале в оборонной отрасли Фото: UNIAN

Систему действующей власти, погрязшей в коррупционных схемах, можно сломать только одним методом - бюллетенями в урнах на выборах. Пока украинцы не научатся избирать ответственную власть, ничего в Украине не изменится. Такое мнение высказал "Апострофу" генерал-майор юстиции запаса, внефракционный народный депутат Виктор Чумак, комментируя коррупционный скандал в оборонной отрасли Украины.

Мы видим реакцию на этот коррупционный скандал только потому, что впереди выборы. Нельзя было не реагировать.

Вообще то эти скандалы были все четыре с половиной года. Неужели раньше не знали о "Богдане" (скандал с продажей "изделий" для Минобороны, - "Апостроф"), "Гюрзе", или взрывах минометов? Мы все это знали. Но не было реакции, потому что власть отмахивалась от людей как от мух. Мол, покричат и замолчат. А сегодня выборы, и для того, чтобы по большому счету как-то электорально реагировать - они и реагируют: увольняют Гладковского, арестовывают людей. И тогда страна видит, что власть как-то реагирует.

Расследование? При этой власти невозможно изменить коррупционную систему. Это точно - ее изменить невозможно. Когда власть базируется на коррупционном консенсусе, когда она стоит на олигархическому консенсусе, то что можно изменить? Когда часть всех правоохранительных органов и судей является элементами, обслуживающими этот олигархический консенсус. Что можно изменить в этом случае? Когда у власти есть полные рычаги - Верховная Рада, Кабмин и президент, которые являются частью олигархического консенсуса - как это изменить?

Людям просто замыливают глаза - что-то показали, а что-то нет. Кого-то поймали, год подержали в СИЗО и отпустили.

Сломать эту систему можно только бюллетенями в урнах на выборах. Пока мы не научимся выбирать ответственную власть, ничего не изменится. Это единственный выход, единственный шаг, который прошли все страны мира. Таким образом идет эволюция во всех странах мира: пока люди не научатся выбирать ответственную и некоррупционную власть - ничего не изменится.

Когда это может произойти? Мы очень быстро идем и учимся. Если мы сейчас выбросим президента на свалку истории, то, считайте, что мы победили. И я в этом уверен. У нас снова есть шанс. Каждый раз история дает нам шанс - сначала двумя Майданами, но мы снова сделали ошибку, выбрав тех людей, которые гарантировали олигархам консенсус; сейчас снова в принципе есть возможность выскочить из этого замкнутого круга. И если нам удастся это, тогда будет шанс быстро двигаться вперед. Если нет - еще 5 лет будем ждать.

Шансы для действующей власти? Если она 27 лет воровала, то разве она перестанет это делать? Она только забронзовеет и будет воровать еще больше.

Поэтому только кардинальными изменениями можно что-то сделать. Во-первых, президент должен быть независимым от олигархов, во-вторых, должна прийти совершенно новая Верховная Рада, политические силы которой не будут зависеть от олигархов. Только тогда у Украины есть шанс - иначе шансов не будет снова. Я не говорю, что это обязательно произойдет, но по крайней мере у нас появится большой шанс.

А на действующую власть скандал повлияет тем, что за Петра Алексеевича будут голосовать на 10 процентов меньше.

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