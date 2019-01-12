Если цель поставлена - она достижима

В этом выпуске еженедельной рубрики на сайте "Апострофа" писатель Любко Дереш рассуждает о важности оптимистичной веры, которая закладывает основу для новых возможностей и достижений.

Рождественские праздники запомнились нам не только получением автокефалии для Украинской православной церкви. Другое событие, ставшее менее заметным, все же, не менее значимо. Речь идет об историческом заявлении главы и отца УГКЦ Блаженнейшего Святослава о готовности Греко-католической церкви сотрудничать с новообразованной ПЦУ. В наше время, когда мы видим примеры разъединения и конфликтов, каждое подобное объединение следует расценивать как значительную общественную победу.

Одна из главных сил, которые сегодня действуют в обществе - и не только украинском - это сила разъединения. Ссоры вспыхивают по малейшему поводу, а масс-медиа раздувают огонь неприязни почти апокалиптического размаха. Даже когда поводы к конфликту незначительные, в общественном сознании врезается ощущение того, что человеческое сообщество движется в пропасть распада. Поэтому заявление Блаженнейшего Святослава и видится нам таким важным - ведь оно является движением против сил, толкающих в хаос.

Общественные разъединения и враждебность не новость сами по себе. Как-то у Далай Ламы спросили, почему в прессе так много негативизма. Он отметил, что о хороших новостях говорят мало, потому что они являются сутью нормального хода вещей. Тогда как насилие, раздор, скандалы - это аномалии. Плохие новости - это раны, которые надо лечить.

Сегодня мир состоит в значительной степени из ран. Ниточки согласия, возникающие между людьми, крайне ненадежны. Прочные союзы - на государственном уровне или на бытовом - в которых партнеры полностью уверены друг в друге, дело довольно редкое, ведь мотивация большинства сегодняшних альянсов (политических, деловых, общественных) находится, как правило, на платформе выживания. Как только появляется угроза существованию одной из сторон, объединение обычно распадается: где-то находятся лучшие, более безопасные союзники, где-то находятся лучшие условия сотрудничества. Как говорится у Плавта: Homo homini lupus est.

Впрочем, мир прагматики вполне имеет право на существование. Биологическая природа человека берет свое. Из рассказов коллег и друзей мне известно: распри присущи любой организации, будь то миролюбивые "зеленые", воинствующие феминистки или религиозные миссии широкого сорта. Просто, потому что люди являются людьми, и низшая, инстинктивная сущность изредка показывает свое лицо.

Но есть и другая, высшая природа: те стороны человека, которые толкают его к преодолению внешних обстоятельств, к сопротивлению им даже ценой комфорта, безопасности или собственного выживания. С этой природой сталкиваются те, кто с достоинством прошел через тяжелые испытания. Можно вспомнить австрийского психотерапевта Виктора Франкла, который выжил в немецком концлагере благодаря найденному в себе островке высшего смысла, французского писателя Шарьера, автора автобиографического романа "Бабочка", в котором он описывает свою борьбу за внутреннюю и внешнюю свободу в тюрьме в Французской Гвиане. Или об украинском религиоведе Игоре Козловском, которому пришлось почти два года выдерживать пытки в плену ДНР. Доказать эмпирически существование этой высшей природы так же невозможно, как невозможно скептику доказать существование души. В нее можно только верить, а еще ее можно пережить самому.

Что же такое вера? Вера означает не только веру в Бога, хотя, конечно, в своей кульминации вера приходит к необходимости найти единую, умную, всеобъемлющую природу вещей. Вера означает нашу способность отдавать себя миру в обмен на невидимое - которое мы не можем почувствовать, но на которое можем опереться.

Верят все, но некоторые исповедуют пессимизм, тогда как другие верят оптимистично. Пессимистическая вера авансом наделяет весь мир циничным, враждебным замыслом. Оптимистическая же вера обогащает мир новыми возможностями для сотрудничества, союзов и общего дела. И хотя пессимистическая вера чаще себя оправдывает (то есть подтверждает себя количественно), оптимистическая вера подтверждает себя качественно. Именно благодаря оптимистичной вере человек способен иногда сделать непостижимый с точки зрения логики качественный скачок, может принципиально изменить его жизнь: скажем, человек находит союзников, делает правильную ставку, преодолевает тяжелые испытания - одним словом, проходит невидимый квантовый барьер, за которым ему открываются принципиально новые возможности.

В интервью "Главкому" Блаженнейший Святослав говорит о перспективе даже более глобальную, чем единение в служении ПЦУ и УГКЦ: он вспоминает о вероятности восстановления евхаристического общения между церквями Востока и Запада именно отсюда, из Украины, которую еще Папа Иоанн Павел II назвал "лабораторией экуменизма". Можно было бы такое представить себе еще год назад? Вряд ли. Однако сегодня мы являемся свидетелями того, как две влиятельные конфессии становятся на путь взаимопомощи. Оптимистическая вера открывает невероятный коридор возможностей для сотрудничества. При таком расширении сердца и ума мы можем помыслить совсем другой мир: мир понимания, где силы единения преобладать центробежные силы раздора.

Подытоживая мораль этой рождественской истории, можно утверждать, что то же самое касается и гражданского общества. Доверие к другому, вера в возможность взаимопонимания, хотя и являются редкими дарами в нашем мире, когда все же случаются, могут раскрыть перспективы, на которые мы раньше даже не надеялись. Кто-то из великих заметил - если цель поставлена, она достижима. Последние месяцы стали примером того, что поставленную цель можно достичь. Чтобы сотрудничество стало возможным, нужно мало: первое - поставить себе ясную цель в сфере оптимистичной веры, и второе - всегда самим делать первый шаг.