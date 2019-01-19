Как раздать 6 миллиардов: в Кабмине готовят новую предвыборную технологию

Монетизация жилищных субсидий в Украине начнется раньше срока. Уже в марте, как ожидается, граждане получат деньги, которые должны будут направить на оплату услуг ЖКХ. Но есть риск, что эти средства будут тратиться не по назначению. "Апостроф" выяснил, как это отразится на отечественной экономике, какое отношение к монетизации субсидий имеют выборы, и что на все это скажет МВФ.

Система монетизации жилищных субсидий в Украине, которая с началом 2019 года только-только начала свою роботу, как ожидается, будет изменена.

Стоит напомнить, что с 1 января этого года деньги, предназначенные на оплату услуг ЖКХ, переводятся на банковские счета тех украинцев, которые впервые обратятся за субсидиями. Следующий этап монетизации субсидий должен был начаться в мае 2019 года, и коснуться тех, кто получает субсидии в неотопительный сезон. А уже тотальная монетизация была запланирована на октябрь нынешнего года.

Но, похоже, все эти планы, или, по крайней мере, многие из них, будут кардинально изменены. Как недавно заявил традиционный глашатай подобных инициатив – министр социальной политики Андрей Рева - Кабинет министров собирается начать выдавать деньги на оплату коммунальных услуг уже с марта, причем наличными.

Те, кто обратился за субсидиями только в нынешнем году, а это, по разным подсчетам, - 100-150 тысяч семей, как и планировалось, будут получать субсидии в безналичной форме на свои банковские счета. Что касается остальных субсидиантов, то они, как уже было сказано, с марта начнут получать "живые" деньги на руки. Таких, по оценке Андрея Ревы, порядка 4 миллионов. Средний размер субсидии в отопительный период составляет 1,5 тысячи гривен, соответственно, общая сумма на выплаты составит 6 миллиардов гривен, рассказал министр.

Правильная идея?

По словам исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, это, в принципе, ненормально, когда практически половина домохозяйств в Украине получает субсидии. "Очевидно, есть какие-то проблемы, связанные с экономической политикой в стране", - сказал он в комментарии "Апострофу".

С этим согласен финансовый эксперт Алексей Кущ. По его словам, нормальной может быть ситуация, при которой субсидии получают 10-15% населения, а уж никак не 50%.

Фото: Александр Гончаров / Апостроф

При этом эксперты напоминают, что монетизацию субсидий, то есть выдачу "живых" денег на оплату коммунальных услуг, поддерживает Международный валютный фонд (МВФ), который в конце 2018 года утвердил новую программу финансирования для нашей страны и уже в ее рамках выделил около 1,4 миллиарда долларов.

Олег Устенко не исключает, что, возможно, украинские власти, и хотели бы оставить прежнюю систему предоставления субсидий, но она, по различным оценкам, "дает возможности для злоупотреблений", а, кроме того, "не стимулирует энергосбережение".

Хлеба без зрелищ

В целом, большинство экспертов делают вывод, что решение правительства по монетизации является верным. Однако как всегда есть ряд важных нюансов.

"Решение это правильное, вопрос – как это будет организовано чисто с технической стороны", - сказал нашему изданию специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Одним из главных опасений, которые высказывались и раньше, является то, что люди, получив деньги на руки, используют их не на оплату услуг ЖКХ, а на другие цели. Это приведет к тому, что у этих людей появятся долги по оплате "коммуналки", что чревато кризисом неплатежей, есть еще риск раскручивания инфляции в связи с тем, что население начнет массово скупать товары, что создаст определенный ажиотаж и связанный с ним ценовой скачок.

"Если так просто перечислять деньги, для бедного населения может оказаться, что эти деньги люди пустят на еду, на лекарства. Когда ты голодный, ты можешь истратить эти деньги прямо сейчас на хлеб, потому что у бедных еда стоит на первом месте, а жилье – на втором или даже на третьем (после вопросов здоровья). То есть существуют риски, что если просто дашь деньги, люди их просто проедят. И не потому что они шикуют или не понимают, что надо с этими деньгами делать, а просто потому, что они голодные", - отметил Олег Устенко, добавив, что еще один риск, имеющий отношение к монетизации субсидий, связан с тем, что на нее может попросту не хватить предусмотренных госбюджетом денег (в бюджете-2019 на субсидии предусмотрено 55,1 миллиарда гривен, - "Апостроф").

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Катастрофы не будет

Стоит ли ждать серьезного роста цен от новой реформы? "Инфляционный эффект будет очень ограничен, потому что люди все-таки будут должны потратить эти деньги на "коммуналку". А что останется – там не так много будет оставаться. Это, конечно, будет стимулировать потребительский спрос, но разгонит ли это сильно инфляцию, - вряд ли", - считает Сергей Фурса.

По словам Алексея Куща, "вброс 6 миллиардов гривен в систему, даже если, условно, все 4 миллиона семей не используют эти 1,5 тысячи на оплату коммунальных услуг, а пойдут и потратят их на покупку сапог или фена, это, конечно, может немного добавить к инфляции, но не станет спусковым крючком ценового бума или обвала гривны".

Сергей Фурса отмечает, что существует риск того, что люди будут тратить предоставленные им деньги не по назначению, но "он (риск) минимизируется тем фактом, что, если вы не заплатите (за коммунальные услуги – "Апостроф"), у вас возникнет долг, следовательно, в следующем месяце вы уже не сможете претендовать на субсидию, и вам денег не дадут". "Будут ли люди ради одной месячной суммы рисковать, условно говоря, всем, чтобы потом столкнуться с необходимостью оплачивать "коммуналку" по полной? Есть сомнения. Возможно, небольшой процент людей пойдет на это, но, в принципе, это не очень рационально", - резюмировал эксперт.

Монетизация как политтехнология

Впрочем, рационализм экономических экспертов часто разбивается о прозу жизни. Как только стало известно о новой инициативе властей по поводу монетизации субсидий, в сети стали распространяться мнения о том, что это - скрытая взятка избирателям со стороны властей перед президентскими выборами. Дело в том, что введение реформы совпало с первым туром выборов, который пройдет 31 марта.

Источники "Апострофа" в политических кругах подтверждают информацию о предвыборном характере инициативы по монетизации. По словам одного из собеседников издания, несмотря на то, что подобные вопросы не входят в компетенцию президента, "в Кабмине даже не стесняются говорить о том, что такие решения они принимали с (президентом Петром) Порошенко". Источник, близкий к окружению премьер-министра Владимира Гройсмана также отметил, что у главы правительства "сейчас дружеские отношения с Порошенко".

В свою очередь Алексей Кущ не верит в такое совпадение. В частности, он отмечает, что данный эксперимент (как это назвал министр соцполитики Андрей Рева) решили начать почему-то в марте, то есть посреди отопительного сезона. По его словам, изначально власти планировали монетизировать не саму субсидию, а ее сэкономленную часть по итогам отопительного сезона – "условно говоря, по разным оценкам, от 500 тысяч до 2 миллионов человек могли бы получить в среднем по 500 гривен". Он отметил, что тогда это рассматривалось в качестве базовой политтехнологической идеи с целью привлечения электората под партию, которая могла бы появиться "из недр правительства" на предстоящих в 2019 году парламентских выборах. "Но эта идея очень понравилась на Банковой, и, так как сейчас в дело идут практически все инструменты, которые могут как-то поднять рейтинг нынешнего президента, решили срочно провести в марте "гречневую" монетизацию – когда для того, чтобы нарастить электоральное поле, примерно 4 миллионам человек (а по факту большему количеству, так как в одном домохозяйстве могут быть несколько потенциальных избирателей, – "Апостроф") выплатят по 1,5 тысячи гривен", - сказал Кущ.

Хотели как лучше - получилось как всегда

Как известно, МВФ старается не выдавать кредиты странам во время избирательных кампаний, и именно с этим были связаны опасения, что, если власти не смогут найти компромисс с фондом по повышению цен на газ для населения до предвыборного 2019 года, страна останется без средств, что угрожало бы финансовой нестабильностью вплоть до дефолта. Сейчас, когда в дело о монетизации субсидий вмешалась предвыборная политика, МВФ, по идее, мог бы приостановить финансирование или, как минимум, пригрозить это сделать.

Но в реальности опасаться этого не стоит. Эксперты напоминают, что фонд сам инициировал монетизацию субсидий. "В меморандуме с МВФ не написано, что запрещено использовать монетизацию перед выборами. Здесь как раз тот удобный случай, когда можно показать дулю в кармане фонду и получить несколько миллионов голосов", - отметил Алексей Кущ.

По словам эксперта, самое негативное последствие нынешней инициативы властей, - это "тотальная дискредитация в Украине любой реформы". "У нас любая реформа начинается под давлением западных кредиторов, в том числе и реформа коммунальной сферы. Но потом все это извращается нашими чиновниками, которые абсолютно неспособны реализовывать системные реформы, могут только все испортить. А заканчивается все вульгарной политизацией. Когда реформа превращается в обычную политическую обертку, которую после выборов можно выбросить в мусорник, тогда идет тотальная дискредитация. В следующий раз, когда кто-то попробует начать реформу жилищно-коммунальной сферы и заговорит о монетизации, его сразу же заклюют и скажут, что он опять хочет купить электорат", - резюмировал Кущ.