Судья и жертва: кем становится человек в нашем обществе

В этом выпуске еженедельной рубрики на "Апострофе" писатель Любко Дереш размышляет над тем, как роли судьи и жертвы забирают у нас возможность счастливо служить другим.

Человеку очень трудно по-настоящему встретиться с самим собой и понять себя во всей свой полноте. Где-то в детстве, эта полнота была нам дана, но мы потеряли свою невиновность. У каждого был период безгрешности: мы играли в бандитов, солдат, пиратов, может, дочки-матери, примерили на себя роли простодушно, не пытаясь обмануть кого-то или самого себя.

К сожалению, по мере взросления с каждым ребенком, который счастлив естественным образом, происходит приручение. От него начинают что-то требовать, дрессировать в соответствии с идеалом, и очень скоро ребенок забывает, что значит быть счастливым естественно, просто от того, что ты находишься в неразлучном единстве с собой. Желая подстроиться под мнение других, он привыкает проектировать роли самого себя на окружающих и безнадежно запутывается в этой игре. Взрослый человек - несчастный человек, или, по крайней мере, его счастье фрагментировано, узловато, и изредка - безобидное.

Расставшись с собой, ребенок превращается в человека с паразитическими программами. Одна из таких паразитических программ - это наша способность судить самих себя. Мы столкнулись с осуждением со стороны взрослых, не получили бескорыстного принятия и уважения к себе как к личности, и позволили фигуры судьи поселиться внутри нас. Теперь уже не другие, а мы сами являемся безжалостными прокурорами как для себя, так и для всех вокруг.

Сегодняшняя напряженная борьба всевозможных меньшинств (не только сексуальных) за возможность "быть тем, кем я хочу" (которая носит по-детски демонстративный, мятежный, даже разрушительный характер) во многом продиктована этим первым нарушением нашей суверенной привилегии оставаться самими собой. Сложная ситуация с правами человека в современном мире (как с их нарушением, так и с достаточно однобокой, не целостной реакцией на нарушения) - естественная реакция человеческой психики на агрессию, которая была осуществлена в ее сторону.

Говоря о толерантности, мы легко приходим к выводу, что альтруизм, доброжелательное и бескорыстное отношение - иначе говоря, бескорыстное служение другим - является тем фундаментом в обществе, который помогает выровнять ситуацию с ущемлением прав человека не на поверхности, как это делают сегодня культурные нормы и законы, а на глубинном уровне.

С взрослением мы становимся не только судьями самих себя, но и жертвами, наполняясь все большим количеством паразитических программ и переставая видеть за ними другие. Поэтому, когда речь заходит о том, чтобы осуществлять какое-то служение в своей общине, нас охватывают все вытесненные негативные эмоции и появляется собирательный образ врага - другого, которого я не люблю. Наличие "бандеровцев" и "москалей", "баб" и "мужиков", "не наших" и "не таких" отражают в нас всякую охоту сделать что-то хорошее другим. А даже если мы занимаемся волонтерской деятельностью, часто бывает, что ее характеризует далеко не так уж и бескорыстность. В своем желании сделать что-то для других - поддержать какое-то социальное движение или проект - мы, случается, стараемся закрыть собственную пустоту внутри, наш персональный недостаток контакта с самими собой.

Часто судья и жертва внутри нас переплетаются так тесно, что сам взгляд вглубь нашего существа является невыносимо болезненным. Нередко человек даже не подозревает, как сильно он спрятал самого себя от возможности почувствовать других, от желания сделать для окружающих что-то по-доброму и искренне, от души.

Настоящее служение возможно лишь от полноты - когда в нашей деятельности нет ни мотива судьи ("помогаю другим, чтобы навредить другим"), ни состояния жертвы (не пытаюсь завоевать этим любовь, внимание, придать себе ценность). Полнота же эта возможна только тогда, когда мы сможем вернуть себе назад утраченную невинность детства - только на этот раз уже обогащенную опытом страданий и пониманием недопустимости подобного пути развития.

Эра невиновности - проект одновременно и персональный, и коллективный. Ответственностью каждого, кто способен к усилиям по работе над собой, является осуществление шагов на то, чтобы восстановить в себе прежде утраченную полноту и стать источником вдохновения для других (даже если "другие" ограничиваются кругом нашей семьи).

Ответственность общества - в восстановлении некогда утраченной невинности человека среди других людей. "Убунту" - "я есть, потому что есть ты" - знаменитый лозунг племени зулу, взятое архиепископом Десмондом Туту как кредо в борьбе с апартеидом в Южной Африке, как нельзя лучше подходит для переоценки того, чем могут стать для нас окружающие люди и их особенности: не ошибка, с которой нужно бороться, а ресурсом, который помогает нам лучше понять, кто мы. Возвращаясь к истокам невиновности, уставшие опытом дегуманизации и взаимной эксплуатации, мы могли бы выбрать другой, более целостный путь.

Или подобная мечта может вылиться в нечто большее, чем нахождение конкретно нашей полноты? Как ни странно, это зависит от нас и от того, насколько "заразительным" будет наш собственный пример для других.

Ведь, как писал американский эссеист и поэт Ральф Уолдо Эмерсон - "Одна идея зажигает тысячи свечей".