Глава WWFC Владимир Тесля о влиянии агентов ФСБ на украинские выборы

Руководитель Всемирной лиги смешанных боевых искусств (WWFC) и движения "Достоинство нации" Владимир Тесля рассказал, почему считает свое временное задержание в Австрии спецоперацией российских спецслужб и пояснил, кто за этим стоит в Украине.

- Владимир, вы является главой известных и влиятельных организаций в Украине и за рубежом - Всемирной лиги смешанных боевых искусств (WWFC) и Всеукраинского молодежного движения "Достоинство нации". В связи с этим ваше временное задержание правоохранительными органами Австрии стало резонансным событием, которое некоторые СМИ связывают с интересом отдельных политиков и даже и российской пропаганды для компрометации не только вас, но и украинских силовых структур. В частности, один из кандидатов в президенты Украины обвинял вас в тяжких преступлениях и прогнозировал многолетнее тюремное заключение. Тем не менее, мы общаемся с вами в Киеве, как такое возможно?

- Действительно в последние месяцы кандидат в президенты Украины Виталий Куприй основным направлением своих предвыборных выступлений сделал подрыв моей деловой репутации, дискредитацию деятельности украинских силовых структур за рубежом и нашего государства в целом. В то же время, как видим на примере лжи относительно моего, якобы, "гарантированного заключения в Австрии", выступления Куприя выглядят, как бред, хотя на самом деле являются целенаправленной враждебной спецоперацией.

Для снятия всех вопросов поясню: меня действительно задерживали в Австрии на основании организованной российскими спецслужбами провокации, обвинив в тяжких преступлениях, которые я никогда не совершал. Но Высший земельный суд Вены однозначно подтвердил беспочвенность всех обвинений, которые были инспирированы теми, чьим рупором стал Куприй, и без всяких условий освободил меня из-под стражи. Я свободный человек, как в передвижении, так и в защите своей чести, достоинства и деловой репутации. Поэтому мною сразу же был подан иск к народному депутату Украины Виталию Куприю по месту его работы - в Печерский районный суд Киева.

фото предоставлено пресс-службой

- С ваших слов получается, что бывший член фракции Блока Петра Порошенко, является одним из крупнейших, как часто называют, "сливных бачков", используемых для дискредитации высшего государственного руководства, украинских спецслужб. Как, в таком случае, такое могли допустить?

- Куприй действительно начал свою депутатскую карьеру как член фракции Петра Порошенко в Верховной Раде Украины. По квоте президентского блока он получил в парламенте очень серьезную и влиятельную должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Получив должность, он сразу начал работать против своей фракции. Ни для кого не секрет, что многие депутаты после избрания пренебрегают интересами общества и лоббируют в парламенте интересы тех групп, которые их финансируют. Так, парламентарии, находящихся на финансировании у криминалитета, пытаются получить должности в комитетах, которые должны обеспечивать именно борьбу с преступностью. Поэтому я не удивлен, что этот депутат активно и публично выступает лоббистом некоего Юрия Ериняка, которого еще называют "Юрой-Молдаваном", члена крымской банды "Башмаков", тесно связанного с Тимофеем Нагорным, задержанным СБУ за попытку создания по заказу ФСБ политической партии, которая бы продвигала российские интересы, а также системно озвучивает позицию другого коррупционера и подозреваемого в убийствах, государственной измене - бывшего народного депутата Александра Шепелева, который содержится сейчас в СИЗО Киева. При этом Куприй именно мне приписывает заслугу в поимке этого персонажа, называя, правда, спецоперацию силовых структур с передачей в руки украинского правосудия этого преступника "похищением человека".

- Правильно ли мы понимаем, что украинский парламентарий прямо выступает представителем и лоббистом откровенных бандитов и государственных изменников?

- Известная истина: сегодня коррупционер, завтра агент влияния враждебного государства, а тогда и до предателя один шаг. Не имея возможности похвастаться хотя бы какими-то результатами в законодательном обеспечении правоохранительной деятельности, коррупционер-депутат, понимая отсутствие перспектив быть избранным в новый состав Рады, находит для себя роль агента влияния и технического кандидата в президенты. Но криминальное окружение, которое его финансирует, платит залог в Центральную избирательную комиссию, дает "карманные деньги" на содержание семьи и т.д., требует отрабатывать: толкает такого деятеля в объятия ФСБ России, которая всегда стояла за спиной банд, вроде крымских "Башмаков", так же, как и Партии регионов, во фракцию которой в свое время входил все тот же Шепелев, озвучиванию посланий из СИЗО которого Куприй уделяет столько времени.

Став представителем Шепелева, Куприй не рассказывает, что этот человек, который обвиняется в особо тяжких преступлениях, была экстрадирован из Европы в Украину еще в 2013 году, задолго до избрания президентом Порошенко. В 2014 году Шепелев, корумпировав работников пенитенциарной системы, убегает из Лукьяновского СИЗО и объявляется в РФ, где начинает сотрудничать с ФСБ. Шепелева используют для различных провокаций, а также для публичной компрометации украинских чиновников и сотрудников силовых структур. С приближением выборов в Украине спецслужбы РФ значительно активизировали деятельность своей агентуры, большинство из которой для них просто расходный материал. Шепелева нелегально заводят в Украину, но он не успевает отработать задачи. Силовики в 2018 году находят этого преступника и предателя и возвращают его за решетку. Но Куприй не стыдится выполнять задачи этого грязного человека и его хозяев.

- Как стало известно из открытых источников, Куприй за несколько дней до голосования на выборах президента "встречался с известными австрийскими политиками, которым стало интересно, как работают украинские спецслужбы в Европе - отмывание денег, похищение людей, рейдерство и т.д. ". Насколько важны такие поездки для кандидата в президенты?

- Думаю, Куприй не уделяет должного внимания встречам с избирателями, потому что понимает, что мало кому в Украине интересны его слова. Ведь хорошо известно отсутствие его реальных дел - особенно тем, кто причастен к правоохранительной деятельности, которую законодательно должен был в течение последние пяти лет за депутатскую зарплату обеспечивать этот деятель. Поэтому его деятельность в последнее время сосредоточена не просто на тотальной критике президента Порошенко, что можно было бы объяснить тактикой предвыборной борьбы, если бы не рейтинг Куприя в пределах статистической погрешности, но больше на дискредитации как в Украине, так и перед западными союзниками наших спецслужб и государственных органов Украины, обеспечивающих ее обороноспособность - СНБО, разведки, военной прокуратуры, СБУ и тому подобных. Очень странное поведение для нардепа, наделенного полномочиями в сфере законодательного обеспечения правоохранительных органов, выступать критиком этих органов перед политиками нейтрального государства, каковым является Австрия, и выкладывать об этом сообщения в соцсетях. Во время войны такие действия полностью дублируют тезисы кремлевских пропагандистов, однозначно вредят обороноспособности Украины, а приведенная вами цитата довольно похожа на отчет Куприя заказчикам этой подрывной антиукраинской деятельности.

- А кто выступает выгодополучателем от таких действий и заявлений?

- Это риторический вопрос. Очевидно, что Российская Федерация. Ведь ФСБ, ГУ и другим структурам Путин поставил две ключевые задачи, выполнение которых предусматривает задействование всей агентуры как в Украине, так и за ее пределами.

Тактическая цель - сорвать, делегитимировать выборы президента Украины, или протащить на эту должность если не прямого агента Кремля, то, как сказал сам российский фюрер, "любого, кроме Порошенко". И Куприй всячески действует в рамках этой программы, отсюда и такая ярость и агрессия против действующего президента. Я лично убежден в том, что фамилия президента Украины для него не имеет значения, а его ненависть рождена самим фактом, что в Украине есть Верховный главнокомандующий, при котором мы смогли организовать оборону и противодействовать российским спецслужбам, разоблачать и арестовывать их агентов и предателей.

Стратегическая цель России на пути полной оккупации Украины - заключается в деморализации и дискредитации наших спецслужб. Поэтому объектом регулярных и системных нападок Куприя являются наиболее эффективные из них. Этим также можно объяснить, почему Куприй так сосредоточен на обслуживании интересов лиц, обвиняемых в государственной измене, убийствах и коррупции, например Александра Шепелева, или партнеров таких лиц, например Ериняка, Иванющенко и тому подобных. Именно интересами России я объясняю и то, насколько активно Куприй раскручивает инспирированную российскими спецслужбами провокацию против меня в Австрии. То, что провокация была направлена именно против меня, значения не имеет: фамилии здесь второстепенны, целью является поливание грязью эффективных украинских спецслужб, чего не скрывает Куприй.

Персональные выпады Куприя против меня, которые, как я уже говорил, являются предметом рассмотрения в суде, довольно запутанными: в феврале прямо озвучивая заявление, процитирую Куприя, "полученное из СИЗО от бывшего депутата Блока Юлии Тимошенко господина Шепелева", он придает ему драматичности, заявляя, что "когда начал читать его, у меня (у Куприя), понимаете, начало все вздрагивать внутри". Эмоциональный нардеп, анонсируя мое задержание в Вене, дословно врет обо мне следующее: "Владимир Тесля занимался работой на ФСБ". А сейчас в Австрии встречаясь с "известными" (но почему-то безымянными) австрийскими политиками он же подает мою деятельность, как часть работы "украинских спецслужб в Европе", которые по заказу ФСБ должны быть обвинены в "отмывании денег, похищении людей и рейдерстве". То есть описывая одно и то же событие, Куприй для внутреннего употребления говорит об "агенте ФСБ", а для "известных европейских политиков "о деятельности украинских спецслужб".

- Собственно, и в Украине Куприй прямо обвинил вас в похищении. Давайте прямо: Владимир Тесля похищал Александра Шепелева?

- Безусловно, нет. И как можно похитить человека, который нелегально находится в стране, скрываясь от правоохранителей. Более того, поскольку уже более года Шепелев в СИЗО, его обслуживают, как мы видим, не только дорогие адвокаты и журналисты, но и народные депутаты, у него есть все механизмы обжаловать как процедуру его задержания и помещения под стражу, так и возможность привлечения к суду всех, кто совершил, по его мнению, противоправные деяния. Ведь Шепелев имеет колосальные политические связи: не случайно нардеп, кандидат в президенты выступает видеоблогером по озвучиванию его писем из СИЗО. Он также имеет значительное влияние в криминальной среде, ведь по материалам "Левого берега" и согласно заявлению пресс-секретаря МВД Артема Шевченко, Шепелев, как пишет Википедия "является ближайшим соратником "Юры Енакиевского" Иванющенко.

Также Шепелев обладает огромными финансовыми ресурсами, которые приобрел уголовным путем пока не был объявлен в розыск.

После поражения Юлии Тимошенко на выборах в 2010 году Шепелев перебежал во фракцию Партии регионов в Верховной Раде, об этом, кстати, также в своих видеообращениях "забывает" рассказать депутат Виталий Куприй. Уже тогда Шепелев был обвинен в хищении средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн гривен, заказе нескольких убийств, в частности, банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006, покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315 млн гривен в 2009 году. И это в гривнах на 2006 и 2009 годы! Конечно, за такие деньги по заказу своих российских хозяев можно купить не одного продажного депутата и выдвинуть не одного технического кандидата в президенты. И не только в Украине, в том числе, организовать любую провокацию или заказные публикации. В то же время, заказчики не учли, что, поскольку в системе правосудия Австрии полностью отсутствует коррупция, никакие украденные миллионы не позволят содержать в тюрьме или осудить невиновного.

фото предоставлено пресс-службой

- Вы несколько себе противоречите. По версии Куприя, Шепелев является близким к Юлии Тимошенко и одновременно "политзаключенным режима Порошенко", а вы говорите о депутате фракции Партии регионов, объявленном в розыск еще при Януковиче…

- Это не я запутал, а Виталий Куприй. Вообще - заблуждение, ложь и путаница являются обязательными инструментами всех политических хамелеонов, которые хотят всегда оставаться рядом с корытом и меняют политическую принадлежность и риторику, как только предчувствуют смену власти. Куприй активно пользуется этими приемами, что я и доказываю в суде. Так же как Шепелев, меняет свою политическую принадлежность и сам Куприй.

Для меня очевидно, что саморазоблачение Куприя о том, что он специально проводит встречи с западными политиками, во время которых обвиняет украинские спецслужбы в несуществующих преступлениях, не просто способствуют цели России по дискредитации наших спецслужб и подрыву обороноспособности Украины, но и обязательно должны стать предметом изучения для правоохранительных органов об уголовной ответственности для этого наемника.

- Мне кажется, вы недооцениваете такого серьезного оппонента, который вошел с вами в прямое противостояние.

- На самом деле Куприй не является моим оппонентом, так же, как не являются ими подозреваемые в государственной измене Александр Шепелев или Тимофей Нагорный, или партнер последнего, уголовник "Юра Молдаван". Конечным заказчиком компрометации украинских спецслужб является Россия и лично Путин. Я не являюсь и никогда не был работником спецслужб, но как украинский патриот в меру своих сил способствую всем, кто работает на укрепление обороноспособности Украины, разоблачение предателей и агентов влияния Москвы. Хотя, конечно, я понимаю, что за такую мою позицию буду получать месть, вроде провокации против меня в Австрии.

- Возможно, вопрос не будет приятным, но как вам австрийская тюрьма?

- Мне не с чем сравнивать, ведь такой опыт у меня был впервые, но убежден, что несвобода - это всегда плохо. Если же вы интересуетесь бытовыми условиями и отношением, то австрийские правоохранители относились с уважением и пониманием, ведь хорошо понимали, что имеют дело с российскими провокациями. Ведь и сама Австрия, несмотря на ее нейтральный статус, в последнее время все чаще сталкивается с нескрываемой агрессией РФ на своей территории и спецоперациями, направленными против интересов Австрии. Например, можно вспомнить недавнее задержание высокопоставленного старшего офицера австрийской армии, работавшего на Москву еще с 1990-х. Что касается быта, то я на это не обращал внимание: я находил возможность держать себя в хорошей физической форме, у меня в камере был вывешен большой Украинский флаг, который постоянно напоминал, какое мощное и гордое государство стоит у меня за спиной. Конечно, этот флаг покинул тюрьму вместе со мной после вынесения соответствующего категорического решения Высшего земельного суда Вены о моем освобождении.

- Чувствуете ли вы изменение отношения к себе, в частности со стороны иностранных партнеров, после того как были растиражировали уголовные версии вашего задержания в Австрии?

- Провальная провокация ФСБ против меня только укрепила убеждения членов и руководителей движения "Достоинство нации" в правильности выбранного пути. Это также стимулирует нас к еще большей сплоченности и активности в отстаивании украинских интересов как дома, так и на международной арене. Заказчики и организаторы провокации против меня в Австрии осознавали, что правовых последствий их действия не будет, поэтому именно на подрыв моих общественных и деловых связей и была направлена вся эта информационная волна. Но и здесь их ждала неудача: пока шли судебные процедуры в Вене, в Украине и за ее пределами прошли в штатном режиме все без исключения мероприятия Всемирной лиги смешанных боевых искусств, в частности грандиозные поединки в Киеве. Все без исключения заявленные иностранные партнеры приняли участие в мероприятиях и выразили поддержку мне лично и полное понимание того, что Украина находится в состоянии войны с мощным агрессором. Все что мы делали, делаем и будем делать, проходит под одним лозунгом: "Слава Украине!".