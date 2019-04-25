Перемирие с запахом пороха: к чему приведет коварный указ Путина по Донбассу

В среду, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов для лиц, "постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". "Апостроф" разбирался, может ли этот шаг привести к масштабной эскалации ситуации на Донбассе.

"Боевое" перемирие

С 18 апреля в зоне ООС вступил в силу режим перемирия. Очередное прекращение огня приурочено к Пасхе, которую отмечают христиане восточного обряда. О вступлении в силу "пасхального перемирия" с 00:00 часов 18 апреля заявили в пресс-центре ООС. Правда военные добавили, что оставляют за собой право давать "адекватный ответ" врагу, ведь режим прекращения огня вводится в одностороннем порядке.

Оккупационным администрациям ОРДЛО такая формулировка не пришлась по вкусу, мол с ними по поводу перемирия действительно никто не советовался, да и вообще инициатива с прекращением огня, является "предвыборным пиар-ходом одного из кандидатов на пост президента соседнего государства": Подобная предвыборная риторика не может восприниматься нами всерьез", - заявил, так называемый, глава ДНР Денис Пушилин.

Слова Пушилина, по меньшей мере, можно считать странными, ведь если "каратели", по версии боевиков, каждый день обстреливают позиции ДНР, то зачем же протестовать против того, что "хунта" решила в одностороннем порядке прекратить эти обстрелы? Но оставим неравный поединок Дениса Пушилина с логикой на совести оккупантов.

В итоге, 18 апреля по сообщениям пресс-центра ООС, боевики ДНР 10 раз нарушали режим прекращения огня. Более того, сразу после наступления полуночи (когда в теории и должно было заработать перемирие), пехотная группа оккупантов попыталась пробраться в полосу обеспечения, чтобы занять более удачную тактическую позицию.

В следующие два дня оперативная обстановка в районе проведения ООС не менялась, а в день выборов, 21 апреля, боевики и вовсе неожиданно притихли, нарушив режим прекращения огня только 2 раза. А вот 22 апреля количество вооруженных провокаций резко возросло: "В течение суток противник 14 раз нарушал режим прекращения огня, при этом дважды – с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями", - отчитались в пресс-центре ООС.

При этом, в Главном управлении разведки Минобороны отметили, что боевики повысили интенсивность ведения разведки позиций ООС, перебросив через границу беспилотники российского производства.

Эти факторы вполне могут указывать на подготовку Кремлем нового витка эскалации конфликта в регионе. Во-первых, в преддверии инаугурации нового украинского президента, и возможных переговоров, Москве особо важно показать на Донбассе "кто здесь главный", ведь политика дипломатии с запахом пороха, для цементирования своей позиции, является излюбленным приемом Кремля. Во-вторых, теплое время года, когда проходимость военной техники повышается, очень удобный момент для обострения. Например, в прошлом году, в конце мая, произошло существенное военное обострение в районе оккупированной Горловки.

Наконец самый существенный аргумент в пользу возможной эскалации конфликта – указ президента РФ Владимира Путина от 24 апреля об упрощенной выдаче российских паспортов для лиц "постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Согласно этому документу, все жители оккупированного Донбасса имеют право обратиться в уполномоченные территориальные органы МВД РФ с заявлением о предоставлении гражданства, а российские чиновники обязаны рассматривать такие заявления в течение трех месяцев. Раздав хотя бы 100-200 тысяч паспортов, Россия сможет объявить о своем "обязательстве" защитить не просто "русскоязычное население", а своих законных граждан от "беспредела хунты".

Без большой войны, но с обострениями

По словам экспертов, опрошенных "Апострофом", на резкое обострение ситуации на Донбассе, даже во время смены власти в Украине, Россия все же не пойдет.

"Полномасштабные боевые действия крайне невыгодны самой РФ, поскольку от них она не получит никакой пользы, - уверяет "Апостроф" обозреватель сайта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. – Только будут затрачены колоссальные финансовые и технические ресурсы, а Россия ценит техническую часть значительно больше, чем человеческий потенциал. Плюс это грозит политическими потерями. Поэтому говорить о серьезных боестолкновениях смысла нет. А противостояние снайперских и диверсионных групп есть и сейчас".

Не ждут "большой войны" и солдаты на фронте.

"Наоборот, настроения такие, что больше ждем мира. Особенно это касается ребят, которые уже не один год на фронте. Тот факт, что Зеленский станет главнокомандующим и вот сейчас якобы нападет Путин, никого не пугает. За него ведь голосовали. Те, кто шел на войну, они ее не боятся и так", - рассказал "Апострофу" боец одной из десантно-штурмовых бригад ВСУ.

Даже массовая раздача российских паспортов, не станет катализатором масштабной военной интервенции.

"Теоретически этот вариант можно рассматривать, но тут нужно дать ответ на очень простой вопрос: а нужен ли РФ Донбасс? – комментирует ситуацию "Апострофу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. – Если врывается российская армия чтобы защищать своих граждан, занимает какие-то города на Донбассе, то будет 2014 год – мобилизация украинского общества. А это окончательно похоронит возможности России влиять на внутриполитическую украинскую повестку".

Впрочем, незначительные обострения на отдельных участках фронта все же возможны.

"Нового президента выбрали, а старый еще не сложил своих полномочий, плюс парламентские выборы на горизонте и, якобы, это ослабляет управление государством и Путин будет пытаться каким-то образом повлиять на нас и Запад, который все еще нас поддерживает. Поэтому активизация боевых действий прогнозируема, но не думаю, что она перерастет в широкомасштабную военную операцию", - пояснил "Апострофу" генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Украины Василий Богдан.

Такие точечные военные обострения для РФ, по мнению экспертов, не самоцель, а лишь один из механизмов достижения политических целей.

"России нет никакого смысла сейчас обострять обстановку на Донбассе. Зачем? Особенно учитывая, что 6 июня исполняется 75 лет высадки союзников в Нормандии, где, как говорят в дипломатических кругах должны подписать договор о введении миротворцев, а Россия, выдавая паспорта, просто хочет получить побольше российских граждан на Донбассе, чтобы потом иметь свою долю в миротворческом контингенте, - отмечает "Апострофу" военный эксперт Алексей Арестович. – С политической точки зрения это, конечно, эскалация, а с военной это еще большой вопрос. Правда, они могут подогреть и военную ситуацию показав, что если не будете соглашаться, то все будет иначе".

Соответственно, реализуя давнюю мечту "запихнуть" Донбасс в Украину на своих условиях и со своими "миротворцами", Кремль и будет разыгрывать карту паспортов с перманентными перестрелками на востоке для лучшего убеждения.

"Словосочетание "Россия – государство-агрессор" зафиксировано во многих международных документах. Таким образом, при обсуждении формата миротворческой миссии, наши партнеры, например, США имеют аргументы давить на Россию, чтобы она не противилась такой миссии, используя право вето в Совбезе ООН, ведь в таком случае она выглядит несколько неадекватно. Но с появлением большого количества российских граждан на Донбассе, Россия всегда сможет сказать, что она кровно заинтересована в участи в урегулировании ситуации на Донбассе", - резюмировал Тышкевич.