Ненасильственное общение. Надо ли рубить Гордиев узел

В очередном выпуске еженедельной рубрики на "Апострофе" писатель Любко Дереш рассуждает о распутывании сложных узлов потребностей и эмоций, которые приводят нас к конфликтам.

Время, в котором мы живем, задает в корне другой стиль общения по сравнению с тем, как общались в юности наши родители. Мы обретаем больше свободы, потому что не скованы теми жесткими формами поведения, которые были присущи обществу еще пятьдесят лет назад, но этим же и создаем новые конфликты вокруг себя. Современного человека раздирает противоречие: с одной стороны, мы все стремимся к свободе, а с другой стороны — объективно зависим от других.

Модель традиционного ролевого общества четко наделяла каждого своими правами и обязанностями: король ты или свинопас, рыцарь или дама, евнух или шут — в рамках своей роли человек знал, как решить дилемму между свободой и зависимостью. Сегодня, когда старые модели общественных отношений теряют свою силу, решать новые общественные коллизии, порожденные вызовами времени, взялись психология и психотерапия.

Одним из лидеров в сфере разрешения конфликтов является школа Маршала Розенберга, американского психолога, разработавшего метод ненасильственного общения (ННО). Вместе с Павлом Вышебабой, посланником толерантности и моим коллегой из проекта #RespectUA, мы посетили тренинг одной из учениц Розенберга, венгерской специалистки по коммуникациям Эвы Рамбали, чтобы на собственном опыте разобраться, чем является метод ННО на практике.

Почему вообще люди конфликтуют?

На этот сложный вопрос Розенберг ответил бы в рамках потребностей человека и стратегий их удовлетворения: когда стратегии удовлетворения потребностей разочаровывают или вступают в противоречие с чужими стратегиями, человек с неудовлетворенными потребностями входит в конфликт. Люди конфликтуют не на уровне потребностей, а на уровне способов их удовлетворения. Способ удовлетворения потребностей можно также назвать идеологией.

Концентрация на потребностях, а не на идеологиях — важное понимание в решении конфликта. Потребности, в отличие от идеологий, универсальны для всех людей: каждый понимает, что такое потребности безопасности, комфорта, достоинства или принадлежности, потребности понимания и поддержки. Разговор идеологий (например, дискуссия двух политических партий или религиозных систем) всегда тупиковый — мы знаем заранее, что никто из участников полемики своих позиций сдавать не собирается. Однако, фокусируясь на потребностях, мы открываем путь к сотрудничеству, поскольку обнаруживаем, что потребности нас не разъединяют, а наоборот, сближают. Следовательно, к фрустрации человека приводят лишь стратегии, которые он выбирает для удовлетворения своих потребностей: революции, бойкоты, забастовки и пикеты — все это может оказаться просто не той дверью, в которую нужно стучать. Если мы правильно уясним, в чем заключаются наши глубинные потребности и научимся брать за них ответственность, мы сможем проявлять гибкость в выборе стратегий их воплощения.

Благодаря киевскому фасилитатору Н. Вариводе, мы с Павлом имели возможность убедиться в этом на практике. В 2017 году, накануне нашего визита в Краматорск, родной город Павла, мы получили ряд угроз о том, что мероприятие будет сорвано, а нас самих встретят "зеленкой". При встрече с жителями Краматорска (которая, началась в напряженной атмосфере, но все же прошла успешно), мы смогли наладить диалог, фокусируясь именно на общих потребностях присутствующих — несмотря на то, что их разъединяли политические, языковые взгляды, а также отношение к войне на Востоке.

Таким же важным, как осознание и озвучивание потребностей, является также эмоциональный комментарий к конфликту. Отслеживание и объяснение собственных эмоций без осуждения другой стороны конфликта — например, "я чувствую страх и одиночество", вместо "это из-за тебя мне страшно и одиноко" — позволяет запустить механизмы эмпатии и понять друг друга не только интеллектуально, но и душевно.

Проговаривание эмоций также позволяет нам осознать, что ответственность за наши чувства лежит на нас, а не на другой стороне конфликта — а это большой шаг к эмоциональной зрелости.

Эмоциональная зрелость, по мнению Маршала Розенберга, возникает тогда, когда человек перестает зависеть эмоционально от поступков другого человека: он понимает, что может быть гибким в выборе своих стратегий и ему не следует отдавать эмоциональный контроль над собой в чужие руки. Поэтому, скажем, отказ близкого человека делать то, о чем мы его просим — не повод чувствовать себя несчастным; победа "не той" силы на выборах — еще не повод чувствовать себя жертвой обстоятельств.

Пожалуй, ключевым элементом ненасильственного общения есть наблюдение — то, чего не хватает нашей культуре больше всего. Ведь, чтобы осуществить даже несложные внутренние операции, которые предлагает этот метод, нужен элементарный опыт интроспекции. Зато часто можно встретиться с тем, что неподготовленный человек не способен толком разобраться в том, что он сейчас чувствует и как это назвать (а назвать — это уже полпути к тому, чтобы понять, как с этим чувством себя вести). Госпожа Рамбала пошутила, что украинцы способны только на одну оценку своего текущего состояния — даже не "хорошо" или "плохо". В большинстве случаев из аудитории монотонно доносилось: "Мне нормально".

В завершение, думаю, будет нелишним обобщить главные принципы ненасильственного общения в пошаговой схеме, которая может дать ясное понимание, как себя вести в случае, если мы попали в конфликтную ситуацию.

Итак-мы в конфликте. Что делать?

1.НАБЛЮДЕНИЕ. Я не осуждаю, не критикую, не угрожаю другому, не высмеиваю, не пытаюсь дать совет, не читаю морали — лишь пытаюсь сказать то, что наблюдаю: "Я вижу, моя статья о ромах побудила тебя высказать свое мнение в комментариях".

2.ЧУВСТВА. Я не рационализирую свои чувства, а просто возвращаю их собеседнику. Чувства – свидетельство того, что я жив и я — личность. "Прочитав их, я чувствую себя раздраженным, расстроенным и разочарованным".

3.ПОТРЕБНОСТИ. Язык потребностей понятен каждому. Однако в данном пункте не стоит сразу же предлагать стратегии их реализации. "Сочиняя эту статью, я выразил таким образом свою потребность во взаимности, в служении людям, в принятии меня другими".

4.ПРОСЬБА. "Ты должен", указание, приказ — все эти формы общения несут в себе агрессию, поскольку не оставляют места для свободы выбора. Просьба — это всегда конкретика, позволяющая видеть наличие (или отсутствие) результата. "Могли бы вы посвятить два часа своего времени изучению материалов, посвященных теме защиты ромов, чтобы лучше понять мою позицию?"

Свобода человека заключается в том, чтобы сказать "да" и "нет". Мое счастье, как говорит Маршал Розенберг, не зависит от одной избранной стратегии общения — поэтому мой оппонент в данной статье имеет право остаться при своем мнении. Я же попытался быть не "хорошим", а собой: поделился своими наблюдениями и чувствами, выразил свою потребность и просьбу, поэтому больше не обязан до бесконечности прокручивать "конфликтную ситуацию у себя в голове, накапливая яд для следующей схватки".

Что нас поразило с Павлом - это значительное, более шестидесяти человек, количество участников тренинга. Оказывается, тема ненасильственного общения — широко востребована в Украине. В интернете в открытом доступе есть огромное количество материалов, посвященных данному методу и сегодня каждый, даже не посещая специальные тренинги, может самостоятельно освоить азы ННО, облегчая как собственную жизнь, так и жизнь всего общества.