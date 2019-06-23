​Йога - инструмент толерантности или Наука самопознания в социальной политике ООН

В очередном выпуске еженедельной рубрики на "Апострофе" писатель Любко Дереш рассуждает о значении осознанности в политике Устойчивого развития ООН.

21 июня в мире отмечался Международный день йоги, учрежденный несколько лет назад Генеральной Ассамблеей ООН. Первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед во время своего выступления в Ассамблее заметила, что йога способствует установлению братства, общественного единства, справедливости, толерантности и мира.

Стоп-стоп. Толерантности? Справедливости? Мира?

Внимательный читатель должен был бы в этом месте остановиться, чтобы спросить себя, каким образом физические и дыхательные упражнения могут способствовать уменьшению насилия, росту взаимопонимания, укреплению уважения.

Тем не менее, данное утверждение имеет вполне солидное научное обоснование. На сегодняшний день существуют сотни и тысячи различных исследований, которые показывают, что йога (имеется в виду, прежде всего, хатха-йога) посредством сложной нейрогормональной стимуляции помогает человеку корректировать свое поведение, приводить в более сбалансированное состояние эмоциональную, интеллектуальную и ценностную сферы.

Например, тема школьной травли (буллинга) — весьма болезненная. Она сформирована многими факторами, однако в рамках йогической методологии получилось найти новые, эффективные методы решения этого вопроса. Так, MindUp —одна из американских образовательных программ провела в 80 школах Соединенных Штатов занятия, связанные с культивированием осознанности (например, упражнения по наблюдению над процессом дыхания, что является одним из первых шагов к медитации во многих школах йоги). Их исследования показали, что за пять месяцев программы 78% школьников отметили снижение уровня беспокойства и озабоченности, почувствовали большую уверенность в собственных силах. Исследователи отметили, что жертвами буллинга часто становятся дети с заниженной самооценкой. Но когда агрессивно настроенные подростки видят, что их травля не способна нарушить самообладание "жертвы", они быстро теряют к ней интерес. Таким образом, медитация, помогая ребенку найти утраченную самооценку, делает его недостижимым для буллинга. Более того, именно желание травить и унижать является таким же результатом неуверенности и низкой самооценки, поэтому техника осознанности имеет положительное влияние и на зачинщиков буллинга.

Другое исследование, проведенное Западным университетом в Швеции, показало благоприятное влияние йоги и медитации на заключенных. По данным газеты The Guardian, это привело к существенному уменьшению показателей агрессивности и антисоциального поведения среди заключенных по сравнению с группой, которая параллельно занималась обычной физической активностью.

Западная культура только начинает открывать для себя силу, заложенную в интроспекции (самонаблюдении).

Интроспекция — одна из ключевых компетенций в построении культуры уважения. Мы можем как угодно расширять списки запретов и табу, внедряя политику толерантности через законодательные механизмы, но это никак не повлияет на человека, если он сам не поймет, с каким мотивом и с какой эмоцией он действует в отношении других.

Человек с "затемненной" "внутренней линзой", человек, который не способен к интроспекции и не обучен ей — как правило, не способен услышать в себе голос совести. Наше спасение от бессовестности — это культивирование навыка интроспекции: умение заглядывать внутрь себя, осознавать себя, свои чувства и намерения. Именно это прерывает замкнутый круг взаимных обвинений, которыми пестрят сегодняшние репортажи о казусах (не)толерантности. Так, к примеру, в одной из Пуран, священных книг Древней Индии, приводится пример человека, который сперва кружит вокруг оси, а затем, остановившись, видит, как вокруг него продолжает кружиться мир. Человек без навыка интроспекции всегда будет критиковать за плохой характер всех вокруг, не осознавая, что указывает лишь на собственные проекции. Наблюдая за собой, мы учимся отделять нашу эмоциональную оценку ситуации, от собственно, самой ситуации. Сложные национальные и межгосударственные конфликты могут получить другую перспективу развития, если мы как цивилизованное человечество (то самое, которое поставило перед собой 17 целей устойчивого развития ООН) сможем направить свое внимание не во внешний мир, а, хотя бы в какой-то мере, внутрь себя. Урок йоги для западного мира - именно об этом.

Сегодня ООН прилагает максимум усилий, чтобы популяризировать идею устойчивого развития. Преуменьшение насилия в обществе, этичное отношение к животным, "циркулярная экономика" — это круг понятий одной плоскости, которые касаются 17 целей устойчивого развития ООН . Оно отражает более глубокую, зрелую человеческую природу, которая может противостоять силам хаоса не только снаружи — но и изнутри. Международный день йоги, учрежденный ООН, прекрасно дополняет эту парадигму, поскольку популяризирует постоянство, взвешенность, мудрость и глубину.

Йога-наследие древнеиндийской культуры, но сама практика интроспекции выходит далеко за ее пределы. Она имеет место и в исламе, и в иудаизме, и, конечно же, в христианстве.

Интроспекция начинается с азов — со способности различать нюансы собственных чувств и желаний, но может привести к полноте переживания того голистического (holistic), инклюзивного единства мироздания, которое пронизывает и соединяет в себе все и вся. Именно из этого чувства единства (а yoga на санскрите означает "единение") и рождается великая сила йоги.

Голизм, или же целостный подход — новая мировая политика и новая мировая этика. Он включает в себя макро- и микро- уровень, глобальное и локальное, внешнее и внутреннее. Этика голизма требует не только институциональной реализации, не только юридической или экономической практики. Она требует хотя бы минимальной внутренней трансформации — в сторону ощущения, что все элементы мироздания объединяет скрытый глубинный связь жизни.

Йога, медитация, самонаблюдение - это те инструменты, которые пора выводить из игровой, рекреационной сферы на уровень социальной политики.

Если практика осознанности снижает буллинг в школах, то почему бы не имплементировать ее?

Если медитация помогает уменьшить уровень рецидивизма в тюрьмах — почему бы не внедрить ее?

Если йога способствует солидарности, социальной адаптации, миру и толерантности - почему бы не задействовать ее на государственном уровне?

Современное европейское сознание — интегральное, голистическое, направленное на устойчивое развитие. Украинцы бесповоротно выбрали для себя ЕС и европейские ценности. Как ни странно, но теперь йога, самонаблюдение, медитация - среди них. Это та часть современного, цивилизованного мира, которую мы сами можем строить, не дожидаясь институциональных сдвигов.