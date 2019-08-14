Разгул непогоды: что происходит в Украине и чего ждать дальше

Со вторника, 13 августа, Украину накрыло серьезной непогодой. Больше всего уже пострадали западные области. При этом синоптики предупреждают, что непогода накануне только вошла во вкус и далее дожди и грозы разгуляются еще на большей территории Украины.

"Апостроф" рассказывает о последствиях непогоды, а также о том, чего ждать 14 и 15 августа.

Что произошло

Под вечер вторника, 13 августа, и последующей ночью западную Украину накрыло серьезными грозовыми дождями, которые также принесли с собой крупный град. Местные жители в соцсетях сообщают, что град был размером с куриное яйцо и в сельской местности наделал серьезной беды, проломив крыши и побив окна. Также пострадал урожай.

В городах крыши, конечно же, остались целы, но пострадали автомобили, оставшиеся один на один с непогодой.

Судя по сообщениям в соцсетях, больше всего пострадала Черновицкая область.

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Реки выходят из берегов

Тем временем Госслужба ЧС уже предупреждает, что из-за обильных дождей на западе Украины возможен выход рек из берегов.

Как сообщается, без негативных последствий ожидается повышение уровня воды:

14-15 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра во Львовской, Ивано-Франковской областях на 0,2-1,2 м, на реках Закарпатья - 0,2-1,0 м;

14-16 августа на реках бассейна Западного Буга во Львовской, Волынской областях на 0,2-0,7 м.

Вместе с тем, сообщается, что река Вишня возле села Твиржа во Львовской области, а также река Луга возле города Владимир-Волынский в Волынской области, могут в ближайшие дни выйти из берегов.

Также спасатели предупреждают, что значительные дожди могут привести к формированию значительного местного склонового стока и локальных селевых потоков.

Что говорят прогнозы

По данным синоптиков в среду, 14 августа, в Украине вновь ожидаются дожди с грозами и градом, а также шквальный ветер.

Дождями накроет запад и север страны.

"14 августа в западных областях значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - сказано в сообщении Укргидрометцентра.

Что в Киеве

Киев в ночь на 14 августа также накрыло грозой. Впрочем, все обошлось эффектными молниями и дождем. Без битых окон и сорванных крыш.

В среду же, 15 августа, в столице около 15.00 вновь ожидается дождь с грозой.

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Чего ждать 15 июля

Синоптик Наталка Диденко уже предупреждает, что в четверг, 15 июля, дожди никуда не уйдут.

На западе Украины ожидаются дожди, грозы, возможны сильные ливни, шквальный ветер и град.

Тем временем, на севере, в центре и в Одесской области ожидается сильный, до штормового, южный ветер.

А на юге, востоке и в центральных областях, кроме Винницкой - жара.

В Киеве 15 августа жара упадет до +24 градусов. Ожидается порывистый, до сильного, южный ветер. Дождь, скорее всего, не ожидается, однако будет облачно.

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