Мы победили, но нас "сливают": как в ОРДЛО встретили "формулу Штайнмайера"

Согласование Киевом так называемой "формулы Штайнмайера" произвело эффект информационной бомбы. На Офис президента и Владимира Зеленского лично посыпались обвинения в капитуляции со всех сторон: активистов, парламентариев, журналистов, пользователей соцсетей. На Майдан в столице даже вышли несколько тысяч человек с требованием не сдавать национальных интересов Украины. В общем, картина и общие настроения на территории свободной части страны примерно ясны. А что же в оккупации? Как там встретили согласование "формулы Штайнмайера" и считают ли боевики это своей победой, разбирался "Апостроф".

От громкой победы до "все пропало"

Если судить по информационному срезу сепаратистских СМИ и пабликов в соцсетях, то панических настроений в ОРДЛО не наблюдается. Напротив, из оккупации звучат максимально резкие заявления, как будто специально направленные на то, чтобы еще больше разогреть протестные настроения в столице Украины и самих себя убедить в "грандиозной" победе.

"Украина признала Донбасс полноценным участником переговоров. Это значит, что Киев признал, что мы уже состоялись как субъекты международной политики и права. Мы будем продолжать переговоры в Минске", - неожиданно отметил некий Валерий Скороходов, который в фейковом парламенте ДНР руководит не менее фейковой фракцией "Донецкая республика".

А вот лидеры донецких и луганских террористов Денис Пушилин и Леонид Пасечник в совместном заявлении подчеркнули, что подписание "формулы Штайнмайера" открывает ДНР и ЛНР двери для полного и самостоятельного "определения своей судьбы".

"Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель. И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению", - отметили Пушилин с Пасечником.

Неслабое заявление. Но дальше – больше. На брифинге 1 октября Владимир Зеленский подчеркнул, что выборы в ОРДЛО пройдут только в том случае, когда Украина получит контроль над участком государственной границы на Донбассе. Боевики же с этого смеются.

"Когда он (президент, - "Апостроф") говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - безапелляционно заверили Пасечник и Пушилин.

Ну, и вишенка на торте: как искренне считают сепаратисты, все изменения в закон об особом статусе Донбасса (куда и планируют имплементировать "формулу Штайнмайера") украинские парламентарии должны будут согласовывать с представителями ОРДЛО.

"Господин Зеленский также заявил, что будет принят некий новый закон об особом статусе. Интересно знать, какой? Любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами", - говорится в тексте заявления Пасечника и Пушилина.

Впрочем, одного только закона об особом статусе Донбасса боевикам недостаточно. Им подавай – изменения в Конституцию.

"Полноценная реализация данной формулы возможна только при наличии конституционного фундамента в виде изменений в Основной Закон Украины. Поэтому параллельно с работой над имплементацией "формулы Штайнмайера" украинская сторона должна начать деятельность по проведению конституционной реформы", - заявила фейковый министр иностранных дел ДНР Наталья Никанорова.

"Украинской стороне, параллельно с работой над имплементацией "формулы Штайнмайера", необходимо приступать к закреплению особого статуса в Конституции Украины", - добавил еще один фейковый министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Впрочем, на фоне "грандиозной" победы, проскакивают в ОРДЛО и определенные опасения в стиле "как бы нас не слили".

"То, что Киев подписался под "формулой", вовсе не значит, что украинские власти собираются выполнять взятые на себя обязательства, предоставив "республикам" Донбасса особый статус", - отметил так называемый лидер фракции "Свободный Донбасс" в фейковом парламенте ДНР Алексей Жигулин.

Не верит в политическую победу Москвы и бывший командир боевиков Донбасса Игорь Гиркин.

"На "патриотических ресурсах" уже началось осторожное нытье, типа: "Ну, ведь хохлы все равно ничего не будут выполнять, так что все само собой отменится". Да, не будут выполнять. Да, вероятно, "частично отменится", - написал Гиркин на своей страничке в соцсетях.

Да и придворный политолог Кремля Алексей Чеснаков сомневается, что Киев пойдет на уступки ОРДЛО.

"Одной рукой Зеленский подписывает "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус. А другой рукой - тут же объявляет, что это не тот особый статус, что будет какой-то другой, "новый", и при этом, непонятно какой. То же стремление, что и у Порошенко, выхолостить минский процесс, свести его к имитации и даже абсурду", - паникует Чеснаков.

Сепаратистский абсурд

Почему же из оккупации звучат такие разные оценки "формулы Штайнмайера"?

Во-первых, потому что украинские власти уже заявляли, что согласовали "формулу".

"Слова о том, что формула согласована, звучали еще из уст президента Порошенко осенью 2016 года", - напоминает "Апострофу" аналитик "Украинского института будущего" Игар Тышкевич.

Однако после этого Донбасс никакого особого статуса не получил, да и вообще в регионе ничего особо не изменилось.

Во-вторых, сепаратисты действительно понимают, что для реального мира на Донбассе нужно реально перестать стрелять, а держать порох сухим в ОРДЛО не очень-то умеют.

"С одной стороны, в ОРДЛО обязаны показать, что какой-то успех есть. То есть продемонстрировать "перемогу" во внешнеполитическом поле. Но с другой стороны, они понимают, что на сегодняшний день "перемоги" нет, ведь все остальные пункты соглашений завязаны на успешное отведение войск на двух других участках, которые были согласованы еще в 2016 году, - отмечает Тышкевич. - И по большому счету, Украина оставила за собой возможность вести свою игру, ведь если мы до сих пор имеем вопросы по разведению сторон в Станице Луганской, то по двум другим направлениям может быть то же самое. Поэтому говорить об однозначном успехе или провале очень рано".

Наконец, по мнению известного блогера и журналиста из Донецка Дениса Казанского, оккупационным администрациям просто ничего не остается, кроме как тиражировать сообщения о победах, ведь в противном случае боевики их просто не поймут.

"Там есть так называемые "официальные власти", поставленные Россией. И эти власти кричат об этом, как о победе. Хотя это полный абсурд, ведь Пушилин и Пасечник в своем заявлении кричат, что это их победа, что они заставили Украину выполнить "формулу Штайнмайера", но получается, что эти главари республик радуются ликвидации своих же республик, ведь по Минским соглашениям никаких Л/ДНР нет. Если бы был в мире конкурс на самый абсурдный сепаратизм, они бы его выиграли, - говорит "Апострофу" Казанский. - А те, кто не радуется и пишет, что Донбасс "сливают" Украине, это так называемые идейные сепаратисты и русские националисты, которые воевали за то, чтобы Донбасс присоединить к России. Конечно же, для них - это поражение, ведь они считают, что это предательство. А победные сообщения "официальных" властей ОРДЛО - это просто попытка забить баки этим радикалам, которые кричат, что Путин их слил и получается, что они пять лет воевали за то, чтобы опять вернуться в Украину".