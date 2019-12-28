Новый год со снегом: какие сюрпризы готовит погода на ближайшие дни

Первый месяц зимы 2019 года выходит на финишную прямую, а крепких морозов в Украине так и не было. Впрочем, по прогнозам синоптиков, в этом году их и не будет. Какие сюрпризы готовит погода в оставшиеся дни декабря и первые дни января, узнавал "Апостроф".

Согласно данным "Укргидрометцентра", в воскресенье, 29 декабря, осадки не оставят территорию Украины. Мокрый снег ожидается во всех регионах страны кроме Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

При этом, на юге начнет теплеть: от 2 до 5 градусов с отметкой "плюс" (а в Крыму до +7) столбики термометров покажут в дневное время суток, а ночью будет от 1 мороза до 1 градуса тепла.

На остальной же территории днем и ночью будет от 1 до 4 градусов мороза.

В понедельник, 30 декабря, осадки наконец-то покинут территорию Украины. Синоптики ожидают пасмурную, но сухую погоду.

Также немного похолодает. В южных регионах днем будет от 0 до 3 градусов с отметкой "плюс", а ночью от 0 до 3 градусов мороза.

От 0 до 3 градусов мороза ожидается в дневное время суток на остальной территории Украины, а вот ночью на западе столбики термометров упадут до 7 градусов с отметкой "минус", на севере - до 4-6 мороза, а в центре и востоке - до 2-3 градусов с отметкой "минус".

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В последний день года, 31 декабря, снова потеплеет. На юге будет днем от 2 до 4 градусов тепла, а ночью от 2 до 4 градусов мороза.

На севере, в центре и западе в светлое время суток столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов с отметкой "плюс", а ночью ожидается от 2 до 5 градусов мороза.

В восточных регионах будет от 0 до 2 градусов тепла, а ночью от 2 до 4 градусов мороза. Осадков во вторник синоптики не обещают, а вот пасмурное небо – пожалуйста.

Но в первый же день 2020 года, в среду, 1 января, в Украине пройдет мокрый снег и дожди. Сухая погода ожидается только на Закарпатье, в Волынской, Николаевской и Одесской областях.

Температурная картина днем практически не изменится, а вот ночью потеплеет: от 1 градуса тепла до 1 градуса мороза столбики термометров покажут по всей территории Украины.

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В первый рабочий день года, четверг, 2 января, синоптики обещают пасмурную, но сухую погоду. Температурная картина не изменится.

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