Бесплатный сыр и мышеловка: власти придумали новую льготу для переселенцев

Президент Владимир Зеленский 18 февраля подписал закон, согласно которому дети переселенцев смогут бесплатно питаться в садиках, школах и профессионально-технических училищах. Законопроект был подан в парламент еще в 2015 году, но депутаты приняли его только в январе 2020 года. Что предусматривают изменения в законодательство, и, самое главное, как они будут реализованы на практике, разбирался "Апостроф".

Как кормят сейчас

На сегодняшний день право на питание за счет средств госбюджета в школах имеют право четыре категории детей: ученики 1-4 классов из малообеспеченных семей, сироты, дети с особыми образовательными потребностями в инклюзивных классах и дети ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

В детских садиках питаться бесплатно также могут сироты, дети из малообеспеченных семей или лишенные родительской опеки и дети с инвалидностью.

Расходы на питание этих категорий детей гарантированы государством и местными властями. При этом местные власти по своему усмотрению могут освободить от платы за питание в школах и детских садиках хоть всех детей сразу, если на это, конечно же, есть деньги в местной казне. Но гарантированный государством минимум должен выполняться.

Однако есть здесь одно "но": бесплатное питание льготных категорий детей гарантируется государством в школах и садиках государственной и коммунальной формы собственности. В частных учреждениях образования платят все.

Как будут кормить

Новый закон, принятый нардепами и подписанный президентом, меняет эту ситуацию. Когда он вступит в силу (ориентировочно в конце мая), "дети из числа внутренне перемещенных лиц или дети, которые имеют статус ребенка, который пострадал вследствие военных действий и вооруженных конфликтов", будут бесплатно питаться в ПТУ, школах и садиках независимо от подчинения, типов и форм собственности учебного заведения.

Ну, как бесплатно… За счет средств бюджета, конечно же. На момент написания закона в 2015 году в Украине насчитывалось 1,5 миллиона официально зарегистрированных переселенцев. Из них около 200 тысяч человек - это дети. Их и нужно будет обеспечить бесплатным питанием.

На эти цели в 2015 году предлагалось заложить в бюджет 2016 года 323 миллиона гривен. То есть в день на питание одного ребенка из числа переселенцев выходит около 10 гривен! В месяц (из расчета на 20 учебных дней) эта сумма составит около 200 гривен.

Но, например, в Киеве родители, которые водят детей в коммунальные садики, в реальности оплачивают за питание ребенка от 600 до 1000 гривен в месяц. Таким образом, между реальными суммами оплаты и суммой, которую предлагалось заложить в бюджете, ощутимая разница.

По словам автора закона, депутата VIII созыва Натальи Веселовой, очевидно, финансирование нужно будет увеличивать.

"Возможно, необходимо пересмотреть суммы адресной помощи для переселенцев. Несчастные 400 гривен на оплату коммуналки или аренду жилья реально не хватает. Возможно, эти деньги лучше направить на питание ребенку", - говорит "Апострофу" Веселова.

Переселенцы из Луганска на железнодорожном вокзале во Львове, 2014 годФото: unian

Конечно, есть вероятность, что с 2015 года детей переселенцев поубавилось, а значит, и денег на их питание придется тратить меньше. Однако статистика говорит о том, что кардинально число официально зарегистрированных переселенцев не менялось за все время конфликта на Донбассе. Например, по последним данным Минсоцполитики, в феврале 2020 года в Украине насчитывалось 1,44 миллиона переселенцев. Соответственно, обеспечить бесплатным питанием придется все те же 200 тысяч детей.

Какие именно суммы на питание детей переселенцев будут заложены в бюджет после вступления закона в силу, и на чьи плечи ляжет финансовая нагрузка - местных бюджетов или государственных, еще предстоит определить правительству отдельным постановлением.

"Под каждый закон принимаются постановления Кабмина, и теперь конкретный механизм должен будет разработать КМУ во главе с Минобразования. Трех месяцев будет достаточно, чтобы разработать механизм и собрать статистику: сколько детей и в каких учреждениях нуждаются в такой услуге. Все, что государство делегирует органам местной власти либо учреждениям - под это должно закладываться определенное финансирование из госбюджета либо из местных бюджетов", - добавляет Веселова.

Однако, по мнению эксперта в сфере защиты прав детей Людмилы Волынец, велика вероятность того, что обеспечить финансовую реализацию закона придется все же местным властям.

"С вероятностью в 99% финансирование будет из местных бюджетов. А дальше вопрос: а есть ли возможности у местных властей это финансировать? Мы сегодня даже детей-сирот не можем обеспечить бесплатным питанием. Эту норму будет сложно реализовать. Какую бы мы ни взяли льготу - ни одна из них не работает полноценно. Но зато мы вводим новую льготу", - поясняет "Апострофу" Волынец.

Частная учеба

Впрочем, самая интересная ситуация складывается с частными школами и садиками, где также должны будут бесплатно напоить и накормить детей переселенцев. Стоимость обучения, например, в частном садике столицы составляет, в среднем, от 8 до 10 тысяч гривен в месяц. Очевидно, что часть из этих денег идет на питание детей. Поэтому теоретически, если государство будет компенсировать эти затраты, плата должна будет снизиться.

"Я думаю, что те частные учреждения, которые будут выполнять норму закона, будут обращаться в органы местной власти либо Минобразования и требовать какую-то компенсацию", - отмечает Веселова.

Но это в теории. Во-первых, в частном садике никто не платит отдельно за питание, а отдельно - за обучение, а, во-вторых, все будет зависеть от сумм государственного финансирования. Ведь если частное дошкольное учреждение закладывает на питание одного ребенка 2 тысячи гривен в месяц, а власть сможет выделять только 200 гривен, то согласия не будет. Ну, в самом деле, не сделают же для переселенцев отдельное эконом-меню.

Все будет зависеть от сумм государственного финансированияФото: unian

В принципе, директора частных школ и садиков готовы выполнять закон и положительно оценивают инициативу нардепов.

"Мы считаем, что это правильный подход. Надо помогать переселенцам. На сегодняшний день у нас нет детей переселенцев, но, если они будут, они будут питаться точно так же, как и остальные дети", - говорит "Апострофу" инвестор международной американской школы и университета AISU Александр Громыко.

Однако признают, что могут возникнуть проблемы.

"Если получить средства из госбюджета будет проблематично, то частные учебные заведения будут искать способы, как, не нарушая закон, избежать дополнительной финансовой нагрузки, - поясняет "Апострофу" основатель психолого-педагогического центра и детского садика "РозУмійко" Тамара Шевченко. - Это может быть просто отказ в приеме в учебное заведение детей переселенцев. Также возможно увеличение суммы за пребывание в заведении ровно настолько, сколько стоит питание. Также есть заведения, которые выбирают форму питания, которая практически преобладает в Европе, да и в мире - родители приносят из дома обед в ланч-боксе, он хранится в холодильнике, а затем разогревается. И в этом случае, я не знаю, каким образом можно реализовать государственный механизм помощи. Частное учебное заведение - это заведение, в бюджет которого очень трудно втиснуть дополнительные расходы, поэтому, надеюсь, что власть, понимая это, будет, со своей стороны, своевременно выполнять свои обязанности, прописанные данным законом".

Поэтому вся надежда на то, как разрулит ситуацию Кабмин своим постановлением.

"Но вопрос даже не в том, сколько денег закладывать, это всегда можно откорректировать в бюджете. Вопрос в другом: что из подобных льгот дети вообще имеют? Например, есть определенные категории детей, у которых есть право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Но по факту бесплатного проезда нет, ведь если мэрия не перечислит деньги перевозчику, то дальше возникают ситуации, когда водитель просто выгоняет ребенка из транспорта", - отмечает Людмила Волынец.