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А небо плачет грозами: погода сделает свой подарок украинкам на 8 марта

Прогноз погоды на праздничные выходные

Артур Гор суббота, 7 марта 2020, 11:38
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Прогноз погоды на праздничные выходные Фото: pixabay.com

Дополнительный выходной в Украине на 8 марта в этом году не отменили, а значит украинцы получат затяжной уик-энд – целых три дня. По прогнозам синоптиков, в эти три дня ожидаются достаточно теплые температуры воздуха, правда, без дождей все же не обойдется. Какой будет погода на праздничных выходных, узнавал "Апостроф".

В субботу, 7 марта, теплее всего будет на юге и востоке страны. Так, днем в этих регионах воздух нагреется до отметки 15-18 градусов со знаком "плюс", а после захода солнца температура воздуха опустится в диапазоне +5+7 градусов.

В центре будет немного прохладнее: днем столбики термометров покажут от 11 до 14 градусов тепла, а ночью будет +5+7.

На севере и западе днем будет +8+12 градусов, а вот в ночное время суток на западе будет от 3 до 5 градусов с отметкой "плюс", а в северных регионах - от +5 до +7.

"На большинстве территории Украины в этот день будет сухая, но облачная погода, однако на западе и в Киевской области ожидаются кратковременные дожди", - рассказали "Апострофу" в Гидрометцентре Украины.

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Будет омрачен осадками и сам праздничный день, 8 марта. Кратковременные дожди пройдут на западе, север страны зальет более обильными осадками, а вот в центре и на юго-западе ожидаются дожди с грозами. Сухо в этот день будет только на востоке, юго-востоке и северо-западе.

Впрочем, мокрая погода - не значит холодная. В южных и восточных регионах днем столбики термометров поднимутся до 14-17 градусов выше нуля, а после захода солнца будет от 4 до 7 градусов тепла.

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В центре днем ожидается от 13 до 15 градусов тепла, а вот ночью столбики термометров покажут 4-6 градусов с отметкой "плюс".

На севере днем будет +8+10 градусов, а ночью - от 4 до 6 тепла.

Прохладнее всего будет на западе страны. От 6 до 8 градусов с отметкой "плюс" столбики термометров покажут днем, а после захода солнца упадут до 2-4 градусов тепла.

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Впрочем, уже в понедельник, 9 марта, погода нормализуется. В этот день синоптики обещают облачное небо, но без осадков.

Температурная картина останется практически неизменной, только на юге немного похолодает: от 10 до 14 градусов тепла столбики термометров покажут днем, а в ночное время суток ожидается от 5 до 7 градусов выше нуля.

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