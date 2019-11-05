Следователи Государственного бюро расследований спустя 5 месяцев объявили окончательные подозрения виновным в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

Мальчик был ранен в голову 31 мая, когда пьяные полицейские устроили стрельбу по мишеням. Несмотря на все старания врачей, 3 июня Кирилл умер в больнице. Тем временем вокруг дела развивался скандал из-за опасения, что полицейских будут покрывать. Погасить его удалось только благодаря отставке руководителя полиции в Киевской области Дмитрия Ценова.

Впрочем, даже сейчас есть вопрос, на который никто не может дать ответ.

"Апостроф" рассказывает, что установило следствие, а также вспоминает подробности трагической истории.

31 мая 2019 года

Следствие установило, что в тот злополучный день двое сотрудников полиции - сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу по импровизированным мишеням в месте, где потенциально могли находится люди. Одна из выпущенных пуль срикошетила от камня и попала в голову мальчика.

Вот что об этом написал глава ГБР Роман Труба.

"5 месяцев назад четыре человека решили отдохнуть: собрались в гостях, выпили, решили пострелять по мишеням. Трое взрослых, среди которых два сотрудника полиции, и 16-летний парень - сын одного из них. Стреляли из огнестрельного оружия перед лесополосой. А за ней - жилые дома, и четверо детей, которые играли во дворе", - написал Труба.

По его словам, взрослых и маленьких детей разделяли 80 метров, но "убило мальчика не расстояние".

"Его убила вседозволенность. Никто из взрослых не видел детей, не знал, что они играют. Но они знали, что за лесополосой - дома, знали, что нельзя стрелять из огнестрельного оружия, рискуя безопасностью других. Мальчика убила уверенность правоохранителей, что им можно нарушать закон", - резюмировал он.

Стоит отметить, что после чрезвычайного происшествия горе-копы продолжили свои развлечения и даже уехали продолжать распитие спиртных напитков, за чем и были задержаны.

Скандал вокруг всей этой истории разгорелся, поскольку изначально в сводках полиции сообщалось, что мальчик упал на острый камень, из-за чего и получил тяжелую травму головы. Лишь позже в полиции признали, что мальчик получил огнестрельное ранение.

Полиция убивает

3 июня, когда стало известно о смерти Кирилла, большая акция состоялась под зданием Министерства внутренних дел, где собравшиеся требовали от главы МВД Арсена Авакова уйти в отставку. Впрочем, акция под МВД была скорее траурной, чем политической. Активисты, прежде всего, требовали наказать виновных.

В последующие дни протесты по всей Украине прошли даже с большой силой, показав правоохранителям, что общество не позволит спустить дело на тормозах.

Новые фигуранты

Позже появилась информация, что кроме Петровца и Приходько оружие якобы давали для стрельбы сыну одного из фигурантов.

Также вместе с полицейскими был и третий мужчина. Однако он проходил по делу как свидетель.

Кроме того, появилась информация, что жена одного из подозреваемых после ЧП спрятала винтовку, и следствие до сих пор не может дать ответ, где именно оружие находится. Впрочем, Труба говорит, что это никак не мешает следствию.

Еще один скандал

Тем временем стало известно, что Петровец в свое время провалил переаттестацию и был уволен из полиции, но через суд восстановился в должности. Также стало известно, что ему трижды удалось избежать обязательной командировки на Донбасс, которая предусмотрена для тех, кто восстановился на службе.

Что в итоге

Против инспектора полиции (о ком именно идет речь, официально не сообщается) возбуждено уголовное дело по статье убийство по неосторожности. Трем остальным фигурантам вменяют нарушении порядка и хранения огнестрельного оружия.