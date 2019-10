Усик - Уизерспун: Хроника боя

В ночь на 13 октября в американском Чикаго состоялся бой между украинским боксером Александром Усиком и американцем Чаззом Уизерспуном. Это біл дебютный выход в ринг украинца в супертяжелом весе.

"Апостроф" вел онлайн трансляцию боя Усик - Уизерспун.

Американский "Джентльмен": что известно о первом сопернике Усика в супертяжелом весе

На счету Усика стало 17 боев среди профессионалов и во всех 17-ти он побеждал. 13 раз бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе выиграл нокаутом.

Чазз Уизерспун провел уже 42 поединка среди профессионалов и добыл 38 побед при четырех поражениях. На его счету 29 нокаутов.

После боя Усик сказал, что готов к боям с сильнейшими боксерами дивизиона и готов принять вызов от любого из чемпионов.

Стоит отметить, что бой приобретал односторонний характер.

Победа! Отказался американец продолжать бой. Серьезные у него опухлости под глазами.

7-й раунд. Мощный раунд от Усика. Зажал он соперника у канатов и просто расстреливал его.

6-й раунд. Очередная трехминутка за Александром. Выцеливал он американца, и все чаще получается у украинца доставать соперника.

5-й раунд. Чаще начинает попадать Усик. Сказывается, пожалуй, на американце уже усталость.

4-й раунд. Начинает хозяйничать украинец в ринге. Американец периодически выбрасывает удары, но практически все они приходятся в воздух.

3-й раунд. Трехминутка за Усиком. Украинец провел несколько атак, которые дошли до головы американца.

2-й раунд. Начинает поддавливать украинец. Несколько атак его достигли цели. Но пока в принципе равный бой.

1-й раунд. В разведке прошла первая трехминутка. Усику пока не удается подобраться к сопернику. А американец несколько раз вскользь пытался достать украинца.

Бой начался!

Перед самым боем у Уизерспуна возникли проблемы с перчатками. Ему пришлось их заменить.

According to @ClaudiaTrejos, Chazz Witherspoon's gloves didn't fit. Therefore, he must change to a larger pair. #UsykWitherspoon pic.twitter.com/uxONhQvaxC — DAZN USA (@DAZN_USA) October 13, 2019

Звучат гимны.

Следом появляется и Усик.

ПОЕХАЛИ! Уизерспун вышел в ринг.

Завершился последний бой андеркарда. Россиянин решением судей победил Кастильо. Ждем выхода Усика и Уизерспуна.

Начался последний бой в андеркарде между россиянином Биволом и доминиканцем Кастильо. Главного поединка осталось ждать уже недолго.

Усик уже прошел процедуру тейпирования рук.

Ready for his heavyweight debut - @usykaa getting his hands wrapped here in Chicago #UsykWitherspoon pic.twitter.com/wbR3P1y66B — Kugan Cassius (@KuganCassius) October 13, 2019

Боксеры уже прибыли на "Винтраст Арену".

Здравствуйте дорогие любители бокса! До дебютного поединка Александра Усика в супертяжах остается около часа. Следите за сегодняшнем боем украинца с американцем Чаззом Уизерспуном на "Апострофе".

Вот так прошла дуэль взглядов между боксерами.

УСИК - УИЗЕРСПУН: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Перед боем прошла официальная церемония взвешивания. Украинец показал на весах 97,5 кг и оказался на 12 кг легче американца. Вес Уизерспуна перед боем составил 109,8 кг.