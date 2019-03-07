Ядерный фронт: что происходит в странах Азии и чего ждать от Китая

В связи с военным обострением между Индией и Пакистаном, союзником Китая, актуальным может стать вопрос обеспечения более широкой безопасности в регионе. Большое значение в этом контексте имеют территориальные споры Китая с другими азиатскими странами, в частности, в Южно-Китайском море. Об угрозах региональной безопасности в странах Азии "Апострофу" рассказал доктор политических наук, профессор Национальной академии государственного управления и бывший сотрудник Дипломатической академии Украины Сергей Шергин.

Азиатской безопасности как таковой не существует, то есть нет системы региональной безопасности, в отличие от, скажем, Североатлантического альянса. Мы видим отсутствие какой-либо региональной или субрегиональной системы безопасности во всей Азии - от Турции до Японии. Ситуация в Азии очень сложная: она фрагментированная, разнообразная, поскольку вопрос безопасности охватывает несколько ячеек напряжения.

Отношения между отдельными странами этого огромного региона неоднозначные. Некоторые дружат и имеют соответствующие договоры о защите безопасности, о разграничении границ, как, например, Вьетнам и Китай, которые недавно подписали документы про морские и сухопутные границы. Но в то же время даже наличие этих документов не гарантирует безопасность в регионе и в отношениях стран-подписантов.

Например, Вьетнам имеет свои интересы касательно Парасельских островов, как и Китай. Поэтому между ними время от времени происходят споры, доходящие до вооруженных конфликтов, взаимных обстрелов.

Китай - агрессор в отношении Индии. Он захватил 25 000 квадратных километров на общей границе еще в конце 1950-х - начале 1960-х годов. Поэтому Китай является антагонистом Индии, так как, в частности, понимает, что должен бы вернуть захваченную территорию - эта проблема в двусторонних отношениях. Индийцы имеют, как говорится, долгую память.

Также Китай является союзником Пакистана и обустраивает в стране морские порты, поставляет оружие. Пакистан с Индией имеют конфликтные отношения, поскольку на территорию Кашмира претендуют обе страны, а Пакистан контролирует Западный Кашмир. Также существенной проблемой является то, что Пакистан - исламская страна, а народ Индии исповедует преимущественно другие религиозные верования.

Есть, конечно, и проблема Корейского полуострова. И вокруг ядерной программы КНДР ведется большая геополитическая игра, поскольку Трампу нужна поддержка своих избирателей, и он пытается получить "победу", решив вопрос, который беспокоит и Китай, и Россию, и других.

Архипелаги Южно-Китайского моря являются спорными территориями между многими странами: Малайзией, Вьетнамом, Филиппинами, Китаем, Южной Кореей и другими. Южно-Китайское море, которое в регионе называют Восточным морем, - является причиной конфликтогенной ситуации в Юго-Восточной Азии, так как Китай претендует на то, что это внутреннее китайское море. Эскалация возможна, но я думаю, что мы не увидим использования Китаем ядерного оружия против своих "маленьких" соседей, некоторые из которых немаленькие: Индонезия имеет 260-миллионное население, Вьетнам - почти 96 миллионов.

Китай - это региональный лидер и ядерная держава. Любая другая страна этого региона фактически не может сопротивляться Китаю. Япония придерживается нейтралитета, хотя свои собственные интересы касательно Южно-Китайского моря также имеет.

Поэтому субъектами конфликта в Южно-Китайском море являются Китай и Вьетнам, который имеет развитую военную отрасль. Но силы все равно абсолютно несопоставимы. Китай - крупнейший флот в Тихом океане, по количеству кораблей ему уступает даже флот США.

Однако Китай, мне кажется, не решится на конфликт с любой страной региона - хотя бы потому, что является членом Совета Безопасности ООН. За Вьетнам могут заступиться Соединенные Штаты - уже не одна американская делегация, в том числе военная, посетила Социалистическую Республику Вьетнам. Я работал во Вьетнаме дипломатом почти пять лет и наблюдал за отношениями этой страны с Китаем с момента зарождения конфликтогенных ситуаций. Сейчас США обещают Вьетнаму помощь с логистикой и поставкой средств защиты двойного назначения. Думаю, это остановит Китай.

Военные базы США в Японии, на Гуаме и в других местах являются сдерживающим фактором для любого потенциального агрессора. Китайская экспансия имеет прежде всего торгово-экономический характер. Китаю гораздо выгоднее иметь торговые отношения, чем воевать с любой страной региона. Можно применять мягкую силу - то есть дипломатию, экономическое и социокультурное влияние, ведь в Юго-Восточной Азии находится более пяти миллионов хуацяо (выходцы из Китая, проживающие в других странах, - "Апостроф"). Не думаю, что Китай, строя военные базы на искусственных островах, серьезно кому-то угрожает. Для Китая это своеобразный защитный пояс. Это маленькие острова, больших баз там не построишь.